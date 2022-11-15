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    • Dünya
    • 16.11.2022 05:51
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    • 16.11.2022 06:11
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    Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için aday olacağını açıkladı

    Son dakika haberi! Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti. Daha önce adaylık için nabız yoklayan Trump, 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıklamıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Donald Trump adaylığını açıkladı

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti.


    'BÜYÜK DUYURU' YAPACAĞINI DUYURMUŞTU
    Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıklamıştı.

    Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullanmıştı.

    OHİO'DA AÇIKLAYACAKTI
    Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." demişti.

    Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.
        HangiKredi
        Haberler Dünya Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için aday olacağını açıkladı
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