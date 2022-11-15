Avrupa'da 'uyuşturucu trafiği' PKK'nın elinde: Çeteler İngiltere'de cirit atıyor

Terör örgütü PKK, yasa dışı yollardan elde ettiği finans kaynakları içerisinde önemli rol oynayan uyuşturucu ticaretini, İngiltere'de "çeteler" aracılığıyla yürütüyor.

1990'lı yıllardan itibaren yayımlanan pek çok yerli ve yabancı rapor, örgütün Avrupa'da bu alandaki faaliyetlerini ve elde ettiği geliri ortaya koyuyor.

Bunlara göre PKK, üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor.

ORGANİZE SUÇLAR MERCEK ALTINDA

AB Polis Teşkilatı Europol'ün "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2022" raporunda, PKK'nın Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerinin, merkezi Belçika'da olan sözde "Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E)" isimli çatı örgüt tarafından koordine edildiğine, bunlar içerisinde bağış toplama etkinliklerinin yanı sıra kara para aklama, haraç alma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi organize suç faaliyetlerinde bulunduğuna yer verildi.