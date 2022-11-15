Avrupa'da 'uyuşturucu trafiği' PKK'nın elinde: Çeteler İngiltere'de cirit atıyor

Terör örgütü PKK, yasa dışı yollardan elde ettiği finans kaynakları içerisinde önemli rol oynayan uyuşturucu ticaretini, İngiltere'de "çeteler" aracılığıyla yürütüyor.
1990'lı yıllardan itibaren yayımlanan pek çok yerli ve yabancı rapor, örgütün Avrupa'da bu alandaki faaliyetlerini ve elde ettiği geliri ortaya koyuyor.
Bunlara göre PKK, üretiminden dağıtımına ve Avrupa sokaklarında satışına kadar uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol alıyor.
ORGANİZE SUÇLAR MERCEK ALTINDA
AB Polis Teşkilatı Europol'ün "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2022" raporunda, PKK'nın Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerinin, merkezi Belçika'da olan sözde "Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E)" isimli çatı örgüt tarafından koordine edildiğine, bunlar içerisinde bağış toplama etkinliklerinin yanı sıra kara para aklama, haraç alma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi organize suç faaliyetlerinde bulunduğuna yer verildi.
SOKAK ÇATIŞMALARINA GİRİYORLAR
Avrupa ülkelerinden İngiltere'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın, bu ülkede de sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında tehdit, darp ve cinayetler olduğu biliniyor.
İngiltere Metropolitan Polisinin önceki yıllarda hazırladığı bir istihbarat raporu da Londra merkezli Tottenham Boys çetesinin, "yerel Kürt işletmeleri hedef aldığını, terör örgütü (PKK) için para toplamak amacıyla aşırı şiddet kullandığını ve haraçlara nasıl karıştığını" ortaya koymuştu.
Raporda, çetenin sokakta A ve B sınıfı uyuşturucu satmak için diğer çetelerden kişileri kullandığı ve "Kuzey Londra'da çeşitli sokak çatışmalarına girdiği" belirtilmişti.
PKK ÇETELERİ KULLANIYOR
Güvenlik nedeniyle ismini paylaşmak istemeyen "Ali" takma adını kullanan başkent Londra'nın kuzeyindeki "Tottenham Boys" çetesinin eski üyesi, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretinde İngiltere'de izlediği yolu anlattı.