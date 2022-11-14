Teröristlere ev sahipliği yapan İsveç'ten kınama: Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecek

Taksim İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYD bağlantılı kadın teröristin bıraktığı bomba nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Saldırının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında eylemi gerçekleştiren terörist kıskıvrak yakalandı. Yakalanan terörist ifadesinde; Suriye'de terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini belirtti. Saldırının ardından dünyanın dört bir yanından saldırıyı kınama ve taziye mesajları yayınlandı.
İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de, İstanbul Taksim'deki terör saldırısını kınadı ve İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında yapılan NATO anlaşmasının şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.
Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın toplantısına katılmak için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklamalarda bulundu.
Taksim'deki terör saldırısını kınayan Billström, şunları kaydetti:
Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halkalıyla omuz omuzayız. Bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmelerini etkileyeceğini zannetmiyorum. Türk makamlarının soruşturmasını bitirmesini bekliyoruz. Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir.
İSVEÇ'TEN TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ
İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği kapsamında; Türkiye'nin şart koştuğu terörle mücadele ve suçluların iadesi konularında gerekli adımları atacakları konusunda Madrid'de üçlü muhtırayı imzalamıştı. Muhtıranın imzalanmasına karşın İsveç ve Finlandiya, gerekli adımları atmadılar. İsveç'te hükümet değişikliğinin ardından yeni Başbakan Ulf Kristersson, Türkiye'yi ziyaret etmiş ve "İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir" diye konuşmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da teröristlerin iadesi konusunda Türkiye'nin talebini yinelemişti.