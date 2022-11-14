Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.11.2022 16:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2022 17:05
    ABONE OL

    Teröristlere ev sahipliği yapan İsveç'ten kınama: Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecek

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen kanlı terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geldi. Saldırıyı kınayan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmelerini etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi. Billström, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıranın şartlarının yerine getirileceğini sözlerine ekledi. İmzalanan muhtıranın üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın İsveç, PKK, FETÖ ve DHKP-C mensubu teröristlerin iadesi kapsamında gerekli adımları atmaktan uzak bir tavır sergilemişti.

    İsveç’ten kınama: Üçlü muhtırayı uygulayacağız

    Taksim İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYD bağlantılı kadın teröristin bıraktığı bomba nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Saldırının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında eylemi gerçekleştiren terörist kıskıvrak yakalandı. Yakalanan terörist ifadesinde; Suriye'de terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini belirtti. Saldırının ardından dünyanın dört bir yanından saldırıyı kınama ve taziye mesajları yayınlandı.

    İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ
    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de, İstanbul Taksim'deki terör saldırısını kınadı ve İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında yapılan NATO anlaşmasının şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

    Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın toplantısına katılmak için gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

    Taksim'deki terör saldırısını kınayan Billström, şunları kaydetti:
    Bu tür terör eylemlerine maruz kalmış ülkelerle ve halkalıyla omuz omuzayız. Bu olayın, Türkiye ile İsveç arasında yapılacak görüşmelerini etkileyeceğini zannetmiyorum. Türk makamlarının soruşturmasını bitirmesini bekliyoruz. Söz konusu terör olduğu için tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalandı. Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecektir.

    İSVEÇ'TEN TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ
    İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği kapsamında; Türkiye'nin şart koştuğu terörle mücadele ve suçluların iadesi konularında gerekli adımları atacakları konusunda Madrid'de üçlü muhtırayı imzalamıştı. Muhtıranın imzalanmasına karşın İsveç ve Finlandiya, gerekli adımları atmadılar. İsveç'te hükümet değişikliğinin ardından yeni Başbakan Ulf Kristersson, Türkiye'yi ziyaret etmiş ve "İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir" diye konuşmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da teröristlerin iadesi konusunda Türkiye'nin talebini yinelemişti.

        VATANDAŞLIK BİLE VERDİLER
        İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık verdiği de belirlendi. İsveç'in Kırmızı Bülten ile uluslararası aramaları olan PKK'lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO'lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP-C'li Hamza Yalçın'a vatandaşlık verdiği ortaya çıktı.

        İSVEÇ: (TERÖR SUÇLARI)
        * Derdiye Kül (PKK)
        * Nuray Şen (PKK)
        * Cahide Adsay (PKK)
        * Aysen Alhan(PKK)
        * Mehmet Sıraç Bilgin (PKK)
        * Mehmet Filiz (PKK)
        * İsmet Kayhan (PKK)
        *Halef Tak (PKK)
        * Aziz Turan (PKK)
        * Ragıp Zarakolu (PKK)
        * Alperen Melikhan Doğan (FETÖ)
        * Orhan Er (FETÖ)
        * Ramazan Faruk Güzel (FETÖ)
        * Bülent Keneş (FETÖ)
        * Orhan Er (FETÖ)
        * Levent Kenez (FETÖ)
        * Murat Çetiner (FETÖ)
        * Harun Tokak (FETÖ)
        * Yılmaz Aytan (FETÖ)
        * Sami Yavuz (FETÖ)
        * Sinan Saraç (FETÖ)
        * Nermin Candan (TKP-ML/TİKKO)
        * Mustafa Candan (TKP-ML/TİKKO)
        * Musa Doğan (TKP-ML/TİKKO)
        * Serkan Meriç (DHKP-C)
        * Hamza Yalçın (THKP-C)

        DİĞER SUÇLAR
        * Okan Kale (Dolandırıcılık)
        * Dede Taş (Uyuşturucu)
        * Arslan Şenol (Uyuşturucu)
        * Abdurrahman Akuş (Cinayet)
        * İdris Akuş (Cinayet)
        * İbrahim Akuş (Cinayet)
        * Mehmet Turgay (Silah kaçakçısı)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstiklal Caddesi’nde İsrail izi!
        Haberler Dünya Teröristlere ev sahipliği yapan İsveç'ten kınama: Üçlü Muhtıra'nın şartları yerine getirilecek
            SON DAKİKA