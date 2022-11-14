Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Endonezya'da hastaneye kaldırıldı! Zaharova haberleri yalanladı

Associated Press haber ajansına konuşan Endonezyalı yetkililer, Lavrov'un tedavi altında olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Lavrov'un "kalp rahatsızlığı" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair haberleri tekzip etti. Zaharova, Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi. Zaharova açıklamasında "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." ifadelerini kullandı.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye gelmişti.