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    • Dünya
    • 14.11.2022 12:25
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    • 14.11.2022 12:37
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    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Endonezya'da hastaneye kaldırıldı! Zaharova haberleri yalanladı

    Son dakika haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, G20 için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası basında Lavrov’un G20 Zirvesi için gittiği Endonezya’da hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya’ya şok! Lavrov hastaneye kaldırıldı

    Associated Press haber ajansına konuşan Endonezyalı yetkililer, Lavrov'un tedavi altında olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Lavrov'un "kalp rahatsızlığı" nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

    RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ
    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair haberleri tekzip etti. Zaharova, Lavrov'un hastaneye kaldırıldığına dair basında çıkan haberlerin "sahte" olduğunu söyledi. Zaharova açıklamasında "Bu elbette, sahtekarlığın zirvesidir." ifadelerini kullandı.

    Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i temsil eden Lavrov, pazar günü Bali'ye gelmişti.

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