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    • Dünya
    • 14.11.2022 23:21
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    • 14.11.2022 23:22
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    Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

    İstanbul Beyoğlu'nda terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı. Hollanda'da İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

    AA
    Türkiye’ye destek mesajı

    Hollanda'da, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

    Rotterdam Belediyesinden yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte." mesajı paylaşıldı.

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