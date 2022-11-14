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    • Dünya
    • 14.11.2022 13:03
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    • 14.11.2022 13:03
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    Endonezya'da tarihi buluşma: Biden ve Şi ilk kez yüz yüze görüşüyor

    ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için geldikleri Endonezya'nın Bali Adası'nda yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor. ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşme, Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

    Endonezya’da tarihi buluşma

    ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi marjında yarın ilk kez bir araya geldi.

    KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ ORTAYA KOYACAKLAR
    Görüşmede, ikin liderin, Tayvan, insan hakları, ekonomik rekabet, Ukrayna Savaşı, Rusya'ya karşı tutum ve Kuzey Kore konularını ele alması, gerilim kaynağı olan anlaşmazlıklarda "kırmızı çizgilerini" ortaya koyması bekleniyor.

    HİÇ BİR ARAYA GELMEMİŞLERDİ
    Liderler, daha önce her ikisinin de başkan yardımcısı olarak mevkidaş olduğu dönemde yüz yüze görüşmelerde bulunmuştu. Ancak taraflar, Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana yalnızca iki kez çevrim içi ve bir kez de telefonda görüşürken hiç bir araya gelmemişti.

    2,5 YIL BOYUNCA YÜZ YÜZE DİPLOMASİDEN KAÇINDI
    Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından yaklaşık 2,5 yıl boyunca yurt dışı ziyaretlerine ara vermiş ve yüz yüze diplomasiden kaçınmıştı.
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        Haberler Dünya Endonezya'da tarihi buluşma: Biden ve Şi ilk kez yüz yüze görüşüyor
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