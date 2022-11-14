Endonezya'da tarihi buluşma: Biden ve Şi ilk kez yüz yüze görüşüyor

HİÇ BİR ARAYA GELMEMİŞLERDİ

Liderler, daha önce her ikisinin de başkan yardımcısı olarak mevkidaş olduğu dönemde yüz yüze görüşmelerde bulunmuştu. Ancak taraflar, Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana yalnızca iki kez çevrim içi ve bir kez de telefonda görüşürken hiç bir araya gelmemişti.