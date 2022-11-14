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    • Dünya
    • 14.11.2022 21:53
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    • 14.11.2022 21:58
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    BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar onaylandı

    BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.

    Rusya Ukrayna’ya tazminat ödeyecek

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73'e karşı 94 "lehte" oy ile kabul edildi.

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