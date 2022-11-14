BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar onaylandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73'e karşı 94 "lehte" oy ile kabul edildi.



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