Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73'e karşı 94 "lehte" oy ile kabul edildi.
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- Dünya
- 14.11.2022 21:53
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- Son Güncelleme:
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- 14.11.2022 21:58
BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar onaylandı
BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen kararı kabul edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi istenen karar 73'e karşı 94 "lehte" oy ile kabul edildi.