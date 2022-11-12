NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.
Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.
Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.
İSVEÇ BAŞBAKANI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 8 Kasım'da Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'yi anladıklarını belirterek PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ifade etmişti. Ulf Kristersson, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözlere riayet edeceğine ve muhtıraya uyacaklarını söylemişti.