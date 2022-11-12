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    • Dünya
    • 12.11.2022 21:33
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    • 12.11.2022 21:48
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    NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

    Son dakika haberi! NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeye çalışan İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı. PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 8 Kasım'da Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'yi anladıklarını belirterek PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ifade etmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Stockholm’de PKK/YPG paçavraları açıldı!

    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti.

    Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

    PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

    Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

    Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

    İSVEÇ BAŞBAKANI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 8 Kasım'da Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'yi anladıklarını belirterek PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ifade etmişti. Ulf Kristersson, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözlere riayet edeceğine ve muhtıraya uyacaklarını söylemişti.

        Aynı görüşmede İsveç'in güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olması gerektiğini belirten Erdoğan, daha hassas olunması gerektiğini söylemiş, "Yeni İsveç hükümetinin taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Savunma sanayinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması olumlu adım teşkil ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra Başkan Erdoğan, İsveç makamlarına çağrıda bulunarak, "FETÖ'cü Bülent Keneş'in ülkemize deport edilmesi çok önemli" demişti.

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