Kara kış korkusuna kapılan Almanlar nükleer enerjiye sarıldı: 3 santral açık kalacak

Alman Federal Meclisi (Bundestag), bu yıl kapatılması planlanan üç nükleer santralin faaliyetlerinin "enerji krizi" nedeniyle 15 Nisan 2023'e uzatılmasına onay verdi.

Mecliste ülkenin kalan üç nükleer santralinin en az Nisan 2023'e kadar elektrik şebekesine bağlı kalması için yapılan oylamaya 375 milletvekili "evet" derken, 216 milletvekili red oyu kullandı. 70 milletvekili de çekimser kaldı.

ENERJİ KRİZİNİ ÖNLEME ÇABASI

Bundestag'ın onayı, Alman hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarındaki dramatik artışa bağlı olarak bu kış yaşanması muhtemel bir enerji krizini önlemeye çalışmasının ardından geldi.