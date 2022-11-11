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    • Dünya
    • 11.11.2022 16:56
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    • 11.11.2022 17:00
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    Kara kış korkusuna kapılan Almanlar nükleer enerjiye sarıldı: 3 santral açık kalacak

    Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'ya çok sayıda kalemde ambargo kararı alan Almanya, enerji krizini derinden yaşamaya başladı. Sanayinin çarklarını çalıştırmak adına nükleer enerjiye sarılan Almanya'da; bu yıl kapatılması planlanan üç nükleer santralin faaliyetlerinin 15 Nisan 2023’e uzatılmasına karar verildi. Karar, medyası üzerinden nükleer enerji için dev adımlar atan Türkiye'yi hedef alan Almanya'nın iki yüzlü politikasını gözler önüne serdi.

    Almanya’nın ikiyüzlü çevreciliğinin sonu

    Alman Federal Meclisi (Bundestag), bu yıl kapatılması planlanan üç nükleer santralin faaliyetlerinin "enerji krizi" nedeniyle 15 Nisan 2023'e uzatılmasına onay verdi.

    Mecliste ülkenin kalan üç nükleer santralinin en az Nisan 2023'e kadar elektrik şebekesine bağlı kalması için yapılan oylamaya 375 milletvekili "evet" derken, 216 milletvekili red oyu kullandı. 70 milletvekili de çekimser kaldı.

    ENERJİ KRİZİNİ ÖNLEME ÇABASI
    Bundestag'ın onayı, Alman hükümetinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarındaki dramatik artışa bağlı olarak bu kış yaşanması muhtemel bir enerji krizini önlemeye çalışmasının ardından geldi.

    ORTAKLARIN ARASI AÇILDI
    Nükleer santrallerinin ömrünün uzatılması koalisyon ortakları arasında tartışmalara yol açmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 17 Ekim'de bakanlara ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı vermişti.

    SİYASİLERİN KAFASI KARIŞIK
    Yeşiller partisinden Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin (Bavyera'daki Isar 2 ve Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2) Nisan 2023'ün ortasına kadar çalıştırılmasını savunmuştu.

        Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner ise ülkenin kuzey batısında yer alan Emsland nükleer santrali de dahil olmak üzere kalan üç santralin gerekirse nisan ayından sonra bile çalıştırılmasını önermişti.

        Bu arada, bazı siyasilerde geçen yıl kapatılan diğer üç nükleer santralin yüksek enerji fiyatları ve olası elektrik kesintileri karşısında yeniden çalıştırılması için çağrıda bulunmuştu.

        NÜKLEER ENERJİYİ TERK ETME KARARI
        Almanya, 2011'de Japonya'da yaşanan Fukuşima nükleer faciası sonrası nükleer enerjiyi terk etme kararı almıştı.

        Söz konusu facia sonrası Alman hükûmetinin çıkardığı nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca son üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılması planlanıyordu.

        Almanya, 2021'de 30 yıldır aktif olan 3 nükleer santrali daha kapatmıştı, geri kalan 3 santrali ise 2022 sonunda kapatmayı planlıyordu.

        DW'NİN 'NÜKLEER' İKİYÜZLÜLÜĞÜ: ALMANYA'DA İYİ TÜRKİYE'DE KÖTÜ
        Söz konusu gelişme Almanya Devleti tarafından fonlanan Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe hesabı, söz konusu gelişmeyi nükleer santralin çiçeklerle donatılan fotoğraflarıyla servis etti.




        Aynı DW, Türkiye'nin yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'nden ise, "Doğaya ve insana zarar verecek" diye bahsetmişti.

        'DEZENFORMASYONLA MÜCADELE KANUNUNU' HEDEF ALMIŞTI
        Türkiye karşıtı haberleriyle sıkça gündeme gelen Alman medya kuruluşu DW, son olarak 'dezenformasyonla mücadele kanununu' hedef almıştı. Bu yasayla benzerlik taşıyan Almanya'daki "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" (NetzDG) yasasına tek bir eleştiri dahi yapmayan DW, konu Türkiye olunca düzenlemeyi yerden yere vurdu. DW yaptığı yayınlarda yasa tasarısı ile ilgili 'sansür yasası' ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Dünya Kara kış korkusuna kapılan Almanlar nükleer enerjiye sarıldı: 3 santral açık kalacak
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