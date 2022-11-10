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    • Dünya
    • 10.11.2022 12:39
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    • 10.11.2022 13:03
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    Gafların efendisi Joe Biden: Herson'la Felluce'yi karıştırdı

    ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana yaptığı gaflarla sık sık medyanın diline düşüyor. Boşlukla konuşan, oğlunun nerede öldüğünü unutan, ölen Kongre üyesiyle iletişim kurmaya çalışan Biden, bu kez de 'Felluce' gafı yaptı. Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Rusya'ya katılan Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce bölgelerini karıştırarak, "Ruslar Felluce'den çekiliyor" diyen Biden hatasını fark ederek kendini düzeltti. Muhaliflerin eleştirilerine maruz kalan Biden, yeni adaylık planları yapmaktan da vazgeçmiyor.

    Biden, Herson’la Felluce’yi karıştırdı

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da koltuğa oturduğu günden itibaren yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. 79 yaşındaki ABD lideri, sık sık ypatığı hatalarla muhaliflerine malzeme veriyor. Biden'ın son gafı devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili oldu.

    RUSLAR FELLUCE'DEN ÇEKİLİYOR
    Biden, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz açıklanmadığı ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına değindiği sırada yeni bir gafa daha imza attı.

    Rus birliklerinin Herson'dan çekildiğini söylemek isteyen Biden, bu kez Rusya'nın ilhak ettiği Herson ile Irak'ın Felluce bölgesini karıştırdı.

    "Ruslar Felluce'den çekiliyor" diyen Biden, yaptığı hatayı fark ederek Herson şehri diyerek kendini düzeltti.

    HIRSLI MÜCADELELERDEN VAZGEÇMİYOR
    Kongrenin her iki meclisinin üyelerini seçmek için yapılan seçimlerden bir gün sonra konuşan Biden, G20 için Endonezya'ya yaptığı gezinin ardından "bu yılın geri kalanında nasıl birlikte çalışabileceğimizi tartışmak" için Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin liderleriyle bir araya geleceğini söyledi.

    Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak konusunda avantajlı olduğunu kabul ederek, bugün Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ile bir telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.

    "NİYETİM YENİDEN ADAY OLMAK"
    Daha önce Delaware eyaletini ziyareti esnasında röportaj veren ve başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini söyleyen Biden, bu isteğini yineledi.

    2024'te başkanlık seçimleri için aday olmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Biden, "Niyetim bu seçimin sonucu ne olursa olsun yeniden aday olmak." dedi. Biden bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini dile getirdi.

    GAFLARIYLA HERKESİN DİLİNE DÜŞTÜ
    80 yaşına merdiven dayayan ABD Başkanı göreve geldiği günden itibaren çeşitli gaflara ve ilginç hareketlere imza attı.

    Biden'ın son bombası!

    ÖLEN KONGRE ÜYESİNİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU
    Kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.

        "JACKİE NEREDE?"
        ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.

        Biden üyenin öldüğünü unuttarak "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?" diye sordu.

        Oysaki Biden o üye için taziye mesajı da yayımlamıştı.

        İşte o mesaj;

        BIDEN'IN SON DÖNEM GAFLARINDAN BAZILARI
        Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

        JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO

        KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER
        ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.



        NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU
        Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

        ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

        BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI
        Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.

        İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?
        ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.


            KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
            Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.



            PROMTER BOMBASI
            Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.


            2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT
            Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.


            Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

            Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

            Oturacaksın.

            Basın mensupları gelecek.

            Sen 2 dakika brifing vereceksin.

            Basın mensupları odadan çıkacak.

            Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

            Katılımcılara teşekkür edeceksin.

            Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.



                BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU
                Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

                TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ
                Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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