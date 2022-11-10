Gafların efendisi Joe Biden: Herson'la Felluce'yi karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da koltuğa oturduğu günden itibaren yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. 79 yaşındaki ABD lideri, sık sık ypatığı hatalarla muhaliflerine malzeme veriyor. Biden'ın son gafı devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili oldu.
RUSLAR FELLUCE'DEN ÇEKİLİYOR
Biden, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz açıklanmadığı ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına değindiği sırada yeni bir gafa daha imza attı.
Rus birliklerinin Herson'dan çekildiğini söylemek isteyen Biden, bu kez Rusya'nın ilhak ettiği Herson ile Irak'ın Felluce bölgesini karıştırdı.
"Ruslar Felluce'den çekiliyor" diyen Biden, yaptığı hatayı fark ederek Herson şehri diyerek kendini düzeltti.
HIRSLI MÜCADELELERDEN VAZGEÇMİYOR
Kongrenin her iki meclisinin üyelerini seçmek için yapılan seçimlerden bir gün sonra konuşan Biden, G20 için Endonezya'ya yaptığı gezinin ardından "bu yılın geri kalanında nasıl birlikte çalışabileceğimizi tartışmak" için Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin liderleriyle bir araya geleceğini söyledi.
Biden, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak konusunda avantajlı olduğunu kabul ederek, bugün Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy ile bir telefon görüşmesi yapacağını kaydetti.
"NİYETİM YENİDEN ADAY OLMAK"
Daha önce Delaware eyaletini ziyareti esnasında röportaj veren ve başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini söyleyen Biden, bu isteğini yineledi.
2024'te başkanlık seçimleri için aday olmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Biden, "Niyetim bu seçimin sonucu ne olursa olsun yeniden aday olmak." dedi. Biden bu yıl sonuna kadar kesin bir karara varabileceğini dile getirdi.
GAFLARIYLA HERKESİN DİLİNE DÜŞTÜ
80 yaşına merdiven dayayan ABD Başkanı göreve geldiği günden itibaren çeşitli gaflara ve ilginç hareketlere imza attı.
ÖLEN KONGRE ÜYESİNİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU
Kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya ve defalarca kez kürsüde yaptığı hayali tokalaşmaya kadar biçok olay yaşayan Biden son olarak ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.