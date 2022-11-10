Gafların efendisi Joe Biden: Herson'la Felluce'yi karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da koltuğa oturduğu günden itibaren yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. 79 yaşındaki ABD lideri, sık sık ypatığı hatalarla muhaliflerine malzeme veriyor. Biden'ın son gafı devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili oldu.

RUSLAR FELLUCE'DEN ÇEKİLİYOR

Biden, ABD'de 8 Kasım'da düzenlenen ve sonuçların henüz açıklanmadığı ara seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına değindiği sırada yeni bir gafa daha imza attı.