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    • Dünya
    • 10.11.2022 16:34
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    • 10.11.2022 17:19
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    ABD'de Ekim ayı enflasyonu yüzde 7,7 oldu

    Son dakika haberi...ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti. Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda ise yüzde 7,7 artış kaydetti.

    ABD enflasyon verileri açıklandı

    Son dakika haberi...ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ait enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,6 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde de aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

    9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
    Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda ise yüzde 7,7 artış kaydetti.

    Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. Ekimde beklenenden fazla yavaşlama kaydederek 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.

    Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte öne çıktı.

    BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
    Barınma endeksi ekimde aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,9 arttı. Gıda endeksi de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 10,9'luk artış kaydetti.

        Enerji endeksi ise ekimde aylık yüzde 1,8 ve yıllık yüzde 17,6 arttı. Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları da ekimde aylık yüzde 4 ve yıllık yüzde 17,5 yükseldi.

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,3 artış ile piyasa beklentilerinin altında seyretti.

        Söz konusu dönemde çekirdek enflasyona ilişkin piyasa beklentileri aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,5 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 artmıştı.

            Analistler, ekim ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın fiyat artışlarının hız kestiğine dair umut verdiğini ve ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarında gevşemeye gitmesi için alan sağladığını belirtti.

            ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?
            Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımları için önem taşıyor.

            Enflasyonun hızında yavaşlama olması durumunda faiz artışlarının hızında da yavaşlama öngörülüyor. Enflasyonda katılık sürerse yüksek faiz artışlarının devam etmesi bekleniyor.

            Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.
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                Haberler Dünya ABD'de Ekim ayı enflasyonu yüzde 7,7 oldu
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