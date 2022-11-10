ABD'de Ekim ayı enflasyonu yüzde 7,7 oldu

Son dakika haberi...ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ait enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,6 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde de aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.
9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda ise yüzde 7,7 artış kaydetti.
Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. Ekimde beklenenden fazla yavaşlama kaydederek 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.
Söz konusu dönemde barınma, benzin ve gıda fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte öne çıktı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Barınma endeksi ekimde aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6,9 arttı. Gıda endeksi de aynı dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 10,9'luk artış kaydetti.