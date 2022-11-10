ABD'de Ekim ayı enflasyonu yüzde 7,7 oldu

Son dakika haberi...ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ait enflasyon verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,6 artması yönündeydi. TÜFE, eylülde de aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Ülkede TÜFE, ekimde yıllık bazda ise yüzde 7,7 artış kaydetti.