Putin eşcinselliği yıkıcı değerler sistemine alan anlaşmayı resmen imzaladı

Putin'in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı'nda yayımlandı.
Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizm'in Rus tarihinin ve manevi mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen kararnamede, Rus geleneksel değerlerinin, aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belirli kitle iletişim araçları, ABD ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği ifade edildi.