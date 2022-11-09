Putin eşcinselliği yıkıcı değerler sistemine alan anlaşmayı resmen imzaladı





EŞ CİNSELLİK YIKICI DEĞERLER SİSTEMİNE ALINDI

Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler", Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı. Ayrıca bu eş cinsel ilişkilerin teşvikinin, geleneksel aile yapısını yok edeceğine dikkat çekildi.



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