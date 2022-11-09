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    • Dünya
    • 09.11.2022 07:41
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    • 09.11.2022 08:00
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    İşte ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar! Senato'da Cumhuriyetçiler'e 15, Demokratlar'a 7 sandalye

    Son dakika haberleri... ABD ara seçimlerinden ilk sonuçlar geldi. Bu kez başkanın değil kongre üyelerinin seçildiği seçimlerde çoğunluğun hangi partide olacağı büyük önem taşıyor. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek. İlk sonuçlara göre ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde seçime giren 35 Senato koltuğundan 15'ini Cumhuriyetçiler, 7'sini Demokratlar aldı.

    AA
    İşte ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar!

    ABD'de bu kez Başkan değil sadece Kongre üyeleri seçiliyor. Ama kendisi yarışmasa da seçim, Başkan Joe Biden için büyük önem taşıyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı Başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.

    ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde seçime giren 35 Senato koltuğundan 15'ini Cumhuriyetçiler, 7'sini Demokratlar aldı.

    Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa'da Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

    Colorado ve California'da ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 2 koltuğu daha korumuş oldu.

    Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

        Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland ve New York'ta Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

        Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 15, Demokratlar 7 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla Cumhuriyetçilerin elinde 44, Demokratların elinde ise 43 koltuk görünüyor.

        Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

        Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

        TRUMP'TAN ERKEN ZAFER KONUŞMASI

        Ülkede Senato yarışındaki kritik 7 eyaletteki oy sayım süreci devam ediyor. Pensilvanya eyaletinde, Cumhuriyetçi partiden aday olan Dr. Mehmet Öz, rakibi Demokrat aday John Fettetman'ın az farkla gerisinde bulunuyor. Senato'da Cumhuriyetçiler ve Demokratların arasındaki yarış başa baş ilerliyor. Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek.

        Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, seçimi takip ettiği Florida'daki konutu Mar a-Lago'da erken zafer konuşması yaptı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 224 koltukla çoğunluğu ele geçirdiğini öne sürdü. Ayrıca, senatörlük yarışını kazanan Cumhuriyetçi adayları da tebrik etti.

        PENNSYLVANİA VE GEORGİA KRİTİK ÖNEME SAHİP

        Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

            TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE CUMHURİYETÇİLER 82, DEMOKRATLAR 47SANDALYE KAZANDI

            ABD'de oy sayımı devam eden Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı.

            ABD'de Senato'nun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

            Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu.



            Batı eyaletlerinde sonuçlar henüz gelmeye başlamadı ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçilere kaptırdığı görülüyor.

            Cumhuriyetçiler ayrıca, daha önce yapılan bazı seçim bölgesi değişikliğinden kaynaklı boş kalan 1 sandalyeyi daha aldı.

            Şu anda Demokratların Temsilciler Meclisinde 220 sandalyesi bulunuyor, Cumhuriyetçiler ise 212 sandalyeye sahip, 3 sandalye ise boştu.

            Temsilciler Meclisinde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor ve tüm komitelerin başkanlarını çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.

            Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisinin kontrolünü ele almak için Cumhuriyetçilerin 9 sandalyeye ihtiyacı var.

            ABD SEÇİMİNİN EN KRİTİK EYALETLERİ

            Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı için yapılacak seçimde bütün sandalyeler kritik değil. Seçim bölgelerinin çoğunda iki parti arasında büyük bir rekabet yok. Yani ya Cumhuriyetçilerin ya Demokratların kalesi konumunda. Amerikan CBS televizyonuna göre iki parti arasında 81 sandalyeyi bölüşmek için büyük bir çekişme yaşanıyor.

            Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için ise bir sandalye yetiyor. Cumhuriyetçi Parti'nin halen 50 senatörü var.
            Demokratlar da kendileriyle birlikte hareket eden iki bağımsız senatörle 50 sayısına ulaşıyor. Ancak eşitlik halinde Senato Başkanı'nın oyu belirleyici olduğu ve Senato'ya Başkan Yardımcısı Kamala Harris başkanlık ettiği için Demokratlar çoğunlukta. Şeçimde yenilenecek 35 sandalyeden 21'inde Cumhuriyetçi, 14'ünde Demokrat senatör oturuyor.

            35 sandalyenin 10'u için kıyasıya mücadele veriliyor. 10 eyaletten dördünde yani Arizona, Georgia, Nevada ve Wisconsin'de yarış başabaş.



                BAŞKANLAR İLK SEÇİMLERİNDE HEP ZORLANIYOR

                Geriye dönüp bakıldığında Kongre seçimlerinin favorisinin iktidar partisi olmadığı görülüyor. Başkanlar özellikle başkan seçildikten sonra girdikleri ilk Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ni kaybediyor.

                Demokrat Başkan Barack Obama, 2010'da 63 sandalye kaybetti. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trum da 2018'de 41 sandalyeden oldu. Her iki seçimde de Kongre çoğunluğu el değiştirdi.

                Biden hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybederse "topal ördek" olacak. Yani Kongre desteğini tamamen kaybedecek.
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