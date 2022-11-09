İşte ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar! Senato'da Cumhuriyetçiler'e 15, Demokratlar'a 7 sandalye

ABD'de bu kez Başkan değil sadece Kongre üyeleri seçiliyor. Ama kendisi yarışmasa da seçim, Başkan Joe Biden için büyük önem taşıyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı Başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.
ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde seçime giren 35 Senato koltuğundan 15'ini Cumhuriyetçiler, 7'sini Demokratlar aldı.
Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa'da Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.
Colorado ve California'da ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 2 koltuğu daha korumuş oldu.
Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota ve Güney Dakota eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.