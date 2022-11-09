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    • Dünya
    • 09.11.2022 17:05
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    • 09.11.2022 17:06
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    İran'dan enerji adımı: Gazprom ile 40 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun ardından; Avrupa ve ABD ağır yaptırım kararlarını açıkladı. Yaptırım kararlarına karşın, Avrupa'ya yçönelik enerji kesintisi kararı alan Rusya, ablukayı kırmak adına yeni pazarlar arayışına çıktı. Durumu fırsata çeviren İran, Gazprom ile yaklaşık 40 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladı.

    İran’dan 40 milyar dolarlık anlaşma

    İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Rusya'yla doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatını kapsayan yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyledi.

    40 MİLYAR DOLARLIK MUTABAKAT
    İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Hükümet Kurulu toplantısının ardından gazetecilere İran ile Rusya arasında enerjisi alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Ovci, "Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Gazprom ile yaklaşık 40 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladık. Ayrıca doğalgaz sahalarının ve gaz ihracat iletim hatlarının geliştirilmesi de gündemde ve bu kapsamda Rusya ile yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık" dedi.

    ÜRÜN TAKASINA BAŞLADIK
    Petrol Bakanlığı'nın yabancı yatırımı geliştirmeye yönelik eylemlerine değinen Ovci, "Ürün takasına başladık ve gaz takası tartışmasını da takip ediyoruz ve bu kış faaliyete geçeceğini umuyoruz. Bugün, ZN Vostok ve en önemlisi Gazprom dahil olmak üzere büyük Rus şirketleri ülkemize yatırım yapıyor" ifadelerini kullandı.

        İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETME KARARI
        Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Petruşev, bugün İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen Rusya-İran Güvenlik Zirvesi'ne katıldı

        Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, tarafların görüşmeden sonra işbirliğinin daha da genişletilmesi yönünde karar aldığı aktarılarak, "İstişarelerin sonunda taraflar, Rusya-İran diyaloğunu güvenlik konseyleri aracılığıyla daha da genişletmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler" denildi.

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