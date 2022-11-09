İran'dan enerji adımı: Gazprom ile 40 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Rusya'yla doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatını kapsayan yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyledi.
40 MİLYAR DOLARLIK MUTABAKAT
İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Hükümet Kurulu toplantısının ardından gazetecilere İran ile Rusya arasında enerjisi alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Ovci, "Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Gazprom ile yaklaşık 40 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladık. Ayrıca doğalgaz sahalarının ve gaz ihracat iletim hatlarının geliştirilmesi de gündemde ve bu kapsamda Rusya ile yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık" dedi.
ÜRÜN TAKASINA BAŞLADIK
Petrol Bakanlığı'nın yabancı yatırımı geliştirmeye yönelik eylemlerine değinen Ovci, "Ürün takasına başladık ve gaz takası tartışmasını da takip ediyoruz ve bu kış faaliyete geçeceğini umuyoruz. Bugün, ZN Vostok ve en önemlisi Gazprom dahil olmak üzere büyük Rus şirketleri ülkemize yatırım yapıyor" ifadelerini kullandı.