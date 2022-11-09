İran'dan enerji adımı: Gazprom ile 40 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Bakan Ovci, "Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Gazprom ile yaklaşık 40 milyar dolarlık bir mutabakat zaptı imzaladık. Ayrıca doğalgaz sahalarının ve gaz ihracat iletim hatlarının geliştirilmesi de gündemde ve bu kapsamda Rusya ile yaklaşık 4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladık" dedi.