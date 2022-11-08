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    • Dünya
    • 08.11.2022 22:41
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    • 08.11.2022 22:41
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    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım yolda! Resmen açıklandı: Görüşüyoruz

    Son dakika haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşme yapıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın resmi ajansında yer alan haberde doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

    Türkiye’ye dev yatırım yolda! Resmen açıklandı

    Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

    Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.

    Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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    Haberler Dünya Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım yolda! Resmen açıklandı: Görüşüyoruz
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