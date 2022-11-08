Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi lideri Başpiskopos Hrisostomos öldü! Yerine 6 aday var hepsi Türk düşmanı

Kıbrıs Rum yönetiminde siyasi ve ekonomik gücü temsil eden Ortodoks Kilisesi'nin lideri Başpiskopos Hrisostomos (81), uzun süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düşerek dün sabah hayatını kaybetti. Başpiskopos'un ölümünden önce başlayan halef mücadelesinde adaylar, Rusya ve Batı yanlısı diye ikiye ayrılıyor ve tümü Türk karşıtlığıyla biliniyor. Yeni Başpiskopos şubat ayında yapılacak Başkanlık seçimlerini de etkileyecek. Bu seçimlere Rum lider Nikos Anastasiadis katılmıyor.
CENAZE CUMARTESİ
2'nci Hrisostomos'un gerçek adı Heradot Dimitru. 2006'da hayatını kaybeden birinci Hrisostomos'un yerine seçilen 2'nci Hrisostomos, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Doktorları dün sabah hayatını kaybettiğini açıkladı. Acil toplanan kilise yönetimi Sen Sinod, Başpiskopos'un vasiyeti üzerine Lefkoşa Rum kesimindeki Başpiskoposluk binası yanındaki Aziz Andreas manastırı bahçesine cumartesi günü defnedileceğini açıkladı. Cenazeye Fener Patriği Bartholomeos'un da katılması bekleniyor.
KİLİSE ÖNEMLİ GÜÇ
Bankalardan AVM'lere yüzlerce işletmesi bulunan kilise, Kıbrıs Rum yönetiminde büyük bir ekonomik güç. Rumlar, Ortodoks dünyası içinde en dindar toplum olarak biliniyor, bu nedenle şubat ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinde yeni Başpiskopos'un destek vereceği aday da önem kazanıyor.
Tamassos Metropoliti İsaiyas
6 ADAY VAR
Başpiskoposluk yarışında her biri aynı zamanda kilise yönetimi Sen Sinod meclisi üyesi 6 piskoposun adı öne çıkıyor. Adayların tümü Türk karşıtlığı ile biliniyor. Öne çıkan adaylar Rusya ve ABD-Batı yanlısı diye ikiye ayrılıyor.