Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi lideri Başpiskopos Hrisostomos öldü! Yerine 6 aday var hepsi Türk düşmanı

KİLİSE ÖNEMLİ GÜÇ

Bankalardan AVM'lere yüzlerce işletmesi bulunan kilise, Kıbrıs Rum yönetiminde büyük bir ekonomik güç. Rumlar, Ortodoks dünyası içinde en dindar toplum olarak biliniyor, bu nedenle şubat ayında yapılacak Başkanlık seçimlerinde yeni Başpiskopos'un destek vereceği aday da önem kazanıyor.



Tamassos Metropoliti İsaiyas

6 ADAY VAR

Başpiskoposluk yarışında her biri aynı zamanda kilise yönetimi Sen Sinod meclisi üyesi 6 piskoposun adı öne çıkıyor. Adayların tümü Türk karşıtlığı ile biliniyor. Öne çıkan adaylar Rusya ve ABD-Batı yanlısı diye ikiye ayrılıyor.