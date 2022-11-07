Zelenskiy, İsrail'de seçimleri kazanan Netanyahu'yu Kiev'e davet etti

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ile Netanyahu arasında pazartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Seçimlerdeki başarısından dolayı kendisini kutlayan Zelenskiy'e teşekkür eden Netanyahu, görüşmede seçim kampanyasında söz verdiği gibi, göreve geldikten sonra Ukrayna sorunu hakkında ciddi düşüneceğini tekrar etti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Netanyahu'ya Ukrayna ile İsrail'in, iki ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sınamalarıyla uyumlu düzeyde bir ilişkisi olmasını temenni ettiğini aktardı.