Yunanistan medyası iyice şaşırdı: Başkan Erdoğan, neden 'Selanik simitleri' dağıttı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.
Dolmabahçe'deki buluşmayı manşetlerine taşıyan Yunan medyası, Erdoğan'ın Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa simit dağıttığı fotoğrafı yayımlayıp akıl almaz bir habere imza attı.
DİYALOG ÇAĞRISI MERCEK ALTINDA
Yunan medyasındaki gündem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İstanbul'daki görüşmesi. Dolmabahçe'deki randevuda öne çıkan başlıklar Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ve Yunanistan oldu.
Ankara'dan yapılan resmi açıklamada, Erdoğan Stoltenberg'e Ege Denizi'nde gerginliği artıran tarafın Türkiye olmadığını söyledi. Erdoğan ayrıca, Atina'nın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını aktardı.
To Vima gazetesi, 'Erdoğan'dan Stoltenberg'e-Atina'yı diyalog ve mantığa yönlendirmek' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Haberin spotunda, Türk tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri'ne sözünü ettiği başlıklar arasında Yunanistan'ın saldırganlığının da yer aldığı belirtildi.