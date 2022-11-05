Yunanistan medyası iyice şaşırdı: Başkan Erdoğan, neden 'Selanik simitleri' dağıttı?

ESKİ BAŞBAKANLAR BİR ARAYA GELİYOR

Kathimerini gazetesi, Doğu Akdeniz'deki deniz alanları ve meydan okumalar' başlığıyla bir haber yayımladı. Habere göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs barolarının Lefkoşa'nın güneyinde düzenlediği etkinliğin başlığı ise, 'Doğu Akdeniz'de deniz alanlarının sınırlanması.'

Etkinliği farklı kılan ise, katılımcıları. Konuşmacılar arasında, Yunanistan'ın eski başbakanları Yorgo Papandreou, Antonis Samaras ve Alexis Tsipras var. Güney Kıbrıs'ta önümüzdeki Şubat ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde yarışacak Nikos Christodoulidis, Averof Neophytou ve Andreas Mavroyannis de kürsüye çıkacak.

Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis ise, Doğu Akdeniz'deki gerilimi 'Mevcut Koşullar Altında Fırsatlar ve Riskler' başlıklı bir konuşma yapacak.