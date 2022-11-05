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    • Dünya
    • 05.11.2022 13:16
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    • 05.11.2022 13:34
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    Yunanistan medyası iyice şaşırdı: Başkan Erdoğan, neden 'Selanik simitleri' dağıttı?

    Dolmabahçe'de NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yanında Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği provokasyonlara dair uyarılarda bulundu. Görüşmeyi manşetlerine taşıyan Yunan basını, Erdoğan'ın mesajını mercek altına alırken ilginç bir haber göze çarptı. Başkan Erdoğan'ın cuma namazı çıkışı vatandaşlara simit dağıtmasına dikkat çekildi. 'Erdoğan neden Selanik simitleri dağıttı' başlığıyla paylaşılan haberde, sembolik anlamlar arandı.

    Yunanistan medyasında bir tuhaf haber

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

    Dolmabahçe'deki buluşmayı manşetlerine taşıyan Yunan medyası, Erdoğan'ın Taksim Meydanı'ndaki kalabalığa simit dağıttığı fotoğrafı yayımlayıp akıl almaz bir habere imza attı.

    DİYALOG ÇAĞRISI MERCEK ALTINDA
    Yunan medyasındaki gündem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İstanbul'daki görüşmesi. Dolmabahçe'deki randevuda öne çıkan başlıklar Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ve Yunanistan oldu.

    Ankara'dan yapılan resmi açıklamada, Erdoğan Stoltenberg'e Ege Denizi'nde gerginliği artıran tarafın Türkiye olmadığını söyledi. Erdoğan ayrıca, Atina'nın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını aktardı.

    To Vima gazetesi, 'Erdoğan'dan Stoltenberg'e-Atina'yı diyalog ve mantığa yönlendirmek' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Haberin spotunda, Türk tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri'ne sözünü ettiği başlıklar arasında Yunanistan'ın saldırganlığının da yer aldığı belirtildi.

        Gazete ayrıca bir diğer haberinde 'Erdoğan'ın Stoltenberg menüsünde Ukrayna, NATO ve elbette Yunanistan var' denildi.

        STOLTENBERG'E NEDEN BİLGİ VERİLDİ?
        Ta Nea gazetesi, 'Stoltenberg'e neden bilgi verdi? Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne: Yunanistan tansiyonu yükseltiyor-Diyaloğa yönlendirelim' başlığını seçti.

        Skai televizyonu, 'Sanal gerçeklik-Erdoğan Stoltenberg'e 'Yunanistan saldırgan hareketlerde bulunuyor' dedi' başlığıyla sunduğu haberinin spotunda, 'Türkiye Cumhurbaşkanı, NATO Genel Sekreteri'ne Ege'de gerilimi artıranın Ankara olmadığını söyledi' ifadesine yer verdi.

        'Erdoğan Stoltenberg'le görüştü: Türkiye gerilimi tırmandırmıyor, Yunanistan makul davranmalı' diyen Ethnos gazetesi, NATO Genel Sekreteri'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştüğünü yazdı. Gazete, Çavuşoğlu'nun Stoltenberg'e Ege Denizi'ndeki adaların silahsızlandırılması konusunu açtığını bildirdi.

        Yunanistan'ın en popüler internet sitelerinden in.gr, 'Erdoğan, Stoltenberg'i Yunanistan'ın 'saldırgan eylemleri' hakkında bilgilendirdi' başlığını kullandı.

        TUHAF HABER: NEDEN SELANİK SİMİTLERİ DAĞITTI?
        To Vima'daki göze çarpan bir başka haberin başlığı, 'Erdoğan neden İstanbul'daki kalabalığa 'Selanik simitleri' dağıttı? Sembolizm, mesaj' oldu. Gazete, Taksim Meydanı'nda Türk lideri selamlamak için toplanan kalabalığa Erdoğan'ın simit verdiği fotoğrafı yayımladı.

        Türk medyasındaki 'Yunanistan baklava ve dönerden sonra Türk mutfağının bir diğer lezzeti simite sarıldı' şeklinde çıkan haberleri hatırlatan To Vima, 'Erdoğan'ın bu hareketi sembolik olarak da yorumlanabilir' dedi. Gazete, Türkiye'deki haberlerde simitin Osmanlı'dan bu yana var olduğunun yazılıp çizildiğini de ekledi.

        To Vima'daki haber, in.gr internet sitesinde de aynen yayımlandı.

            ESKİ BAŞBAKANLAR BİR ARAYA GELİYOR
            Kathimerini gazetesi, Doğu Akdeniz'deki deniz alanları ve meydan okumalar' başlığıyla bir haber yayımladı. Habere göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs barolarının Lefkoşa'nın güneyinde düzenlediği etkinliğin başlığı ise, 'Doğu Akdeniz'de deniz alanlarının sınırlanması.'

            Etkinliği farklı kılan ise, katılımcıları. Konuşmacılar arasında, Yunanistan'ın eski başbakanları Yorgo Papandreou, Antonis Samaras ve Alexis Tsipras var. Güney Kıbrıs'ta önümüzdeki Şubat ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde yarışacak Nikos Christodoulidis, Averof Neophytou ve Andreas Mavroyannis de kürsüye çıkacak.

            Yunanistan'ın eski savunma bakanı Evangelos Apostolakis ise, Doğu Akdeniz'deki gerilimi 'Mevcut Koşullar Altında Fırsatlar ve Riskler' başlıklı bir konuşma yapacak.

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