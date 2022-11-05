Ünlü Fransız model Marine el Himer Müslüman oldu: Hayatımın en güzel günleri

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, resmi Instagram hesabından, tesettürlü şekilde Kabe'yi tavaf ettiği görsellerle bir camide kelimeişehadet getirdiğine ilişkin video paylaştı.

Paylaşımının altında "Bu anlar hayatımın en güzel günlerini gösteriyor." ifadesini kullanan el Himer, aylar önce Müslüman olduğunu açıkladı.