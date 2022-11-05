Son dakika: Rusya'da facia: Kafede çıkan yangında 15 kişi öldü

Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin batısındaki Kostroma kentinde gece kulübünde çıkan yangın hızla büyüdü. Kafedeki 250 kişi tahliye edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Sergei Sitnikov alevlerin sabah 07.30'da söndürülebildiği bilgisini verdi. Yangında en az 5 kişinin de yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmalarına gerek olmadığı açıkladı

HIZLA BÜYÜDÜ

İtfaiyeden yapılan ilk açıklamada Yangın ihbarının gece 02:00'da yapıldığı ve yangının yaklaşık 3 bin 500 metrekareye yayıldığı belirtildi.