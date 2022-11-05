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    • Dünya
    • 05.11.2022 10:26
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    • 05.11.2022 11:59
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    Son dakika: Rusya'da facia: Kafede çıkan yangında 15 kişi öldü

    Son dakika... Rusya'nın batısındaki Kostroma kentinde gece kulübünde çıkan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri 15 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını aktardı.

    Rusya’da kafe yangını: 15 ölü

    Rusya'nın Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin batısındaki Kostroma kentinde gece kulübünde çıkan yangın hızla büyüdü. Kafedeki 250 kişi tahliye edildi.

    VALİDEN AÇIKLAMA
    Vali Sergei Sitnikov alevlerin sabah 07.30'da söndürülebildiği bilgisini verdi. Yangında en az 5 kişinin de yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmalarına gerek olmadığı açıkladı

    HIZLA BÜYÜDÜ
    İtfaiyeden yapılan ilk açıklamada Yangın ihbarının gece 02:00'da yapıldığı ve yangının yaklaşık 3 bin 500 metrekareye yayıldığı belirtildi.

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