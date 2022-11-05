Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin savaşı isterse yarın bitirebilir

Son dakika haberi.... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına yönelik değerlendirmede bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya nükleer savaşın kazananı olmayacağını anlamalı. Bu savaşı Putin başlattı. Onun tercihiydi. Bu savaşı isterse yarın bitirebilir" açıklamasında bulundu.
İSTANBUL KRİTİK NATO ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı, Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirterek, ilerleyen dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti.
Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.
Yunanistan'ın mütecaviz eylemlerine değinilen görüşmede, Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan'ın aklıselimle davranmaya ve diyaloğa yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.
Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.