Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin savaşı isterse yarın bitirebilir

Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirterek, ilerleyen dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.