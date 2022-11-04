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    • Dünya
    • 04.11.2022 08:28
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    • 04.11.2022 08:28
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    Elon Musk Twitter'da temizliğe başlıyor! 7500 çalışana kapıyı gösterecek

    Geçtiğimiz hafta 44 milyar dolar karşılığında Elon Musk'ın olan Twitter'da işten çıkarma işlemlerinin başlayacağı bildirildi. Daha önce üst yönetimin Elon Musk tarafından kovulmasının ardından 7500 çalışanın daha işten çıkarılacağı iddia etti.

    Elon Musk Twitter’da temizliğe başlıyor

    Sosyal medya şirketi Twitter'ın cuma günü işten çıkarmalara başlamayı planladığı bildirildi.

    ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.

    Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

    Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.

    Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.

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    Haberler Dünya Elon Musk Twitter'da temizliğe başlıyor! 7500 çalışana kapıyı gösterecek
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