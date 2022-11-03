Son rakamı İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy açıkladı: 531 bin Suriyelinin ülkelerine döndü

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeleri oluşturduklarını belirterek, "531 bin Suriyelinin ülkelerine dönmelerini sağladık. Sınırlarımızda entegre güvenlik sistemlerini çok iyi uygular hale geldik" dedi.
DÜNYANIN EN HUZURLU ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya'da, düzenlenen 'Doğu Anadolu Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'na katıldı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü'nün yanı sına bölge illerin yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, göçü bütün boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.
Ersoy, bölgedeki iç savaşlar nedeniyle Türkiye'nin ateş çemberinde kaldığını açıkladı.
Ersoy, "Bu kadar ağır şartların bize dayatıldığı bir coğrafyada elhamdülillah dünyanın en huzurlu ülkesinde ve şehirlerinde yaşıyoruz. Afganistan'dan Fas'a kadar bir coğrafya kan gölüne dönüştürüldü. Bunların hiçbirine dahlimiz yok. İnsanlar Afganistan'dan göç etmek zorunda kaldılar çünkü, 40 yıldır tepelerine bomba yağdırıldı. Onların barış ve huzuruna katkıdan başka hiçbir kötülüğümüz olmadı. Ama o insanlar Türkiye'ye göç etmek, buradan da başka ülkelere girmenin yollarını aramak zorunda kaldılar" diye konuştu.