Son rakamı İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy açıkladı: 531 bin Suriyelinin ülkelerine döndü

Ersoy, şöyle devam etti:

Biz, bütün sorunların kaynağı olan bir coğrafyanın tam ortasında ve hepsiyle sınırı olan bir bölgesinde yapıyoruz. 1300 kilometre sınırımızda devlet, devlet otoritesi bırakmadılar. PKK'ya komşu yaptılar. Afganistan, Pakistan, Bangladeş'in durumuna bakın. Bütün akışı durdurduk, son yıllarda aldığımız tedbirlerle kesinlikle hem gelen sayısında çok ciddi düşüş hem de yakalanan sayısında çok ciddi artışlar sağlar olduk. Çok yoğun bir mücadele ederek o süreci durdurduk. Güvenliğimize herhangi bir olumsuz etkisinin olmasını bütün bu çalışmalarla önledik.