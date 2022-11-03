Fransız meclisinde ırkçılık skandalı: "Afrika'ya geri dönsün"





Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.