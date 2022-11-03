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    • Dünya
    • 03.11.2022 23:45
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    • 03.11.2022 23:58
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    Fransız meclisinde ırkçılık skandalı: "Afrika'ya geri dönsün"

    Son dakika haberi! Fransa'da Ulusal Meclis'te siyahi bir milletvekilli konuşurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili bir milletvekilinin "Afrika'ya geri dönsün" sözü nedeniyle ara verilen oturum, daha sonra sonlandırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fransız meclisinde ırkçılık skandalı

    Fransa'da Ulusal Meclis'inde hükümete soru faslında Fransa Boyun Eğmeyen (LFİ) partili siyahi milletvekilli Carlos Martens Bilongo, Norveç bayraklı "Ocean Viking" gemisinin kurtardığı ve 11 gündür Akdeniz'de mahsur kalan 234 kişinin durumuna dikkati çektiği sırada, RN milletvekilli Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözü seslerin yükselmesine ve oturuma 5 dakika ara verilmesine sebep oldu.

    Ardından, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet olayın ciddiyeti karşısında gerekli yaptırımların, Meclis'in genel işleyişiyle ve organizasyonuyla ilgili yetkisi olan Meclis Bürosunda ele alınmasına karar verdiğini açıkladı ve oturumu sonlandırdı.



    Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliğinin (Nupes) yazılı açıklamasında, yarın olağanüstü şekilde toplanacak Meclis Bürosunda de Fournas için en yüksek yaptırımı isteyecekleri kaydedildi.

        FRANSA'DA DOĞDUM, FRANSIZ MİLLETVEKİLİYİM
        Bilongo oturum çıkışı basına yaptığı açıklamada, "Bugün ten rengime geri gönderildim. Fransa'da doğdum, Fransız milletvekiliyim." diyerek RN'nin gerçek yüzünü gördüklerine değindi.

        De Fournas ise, "Afrika'ya geri dönsün" cümlesiyle Bilango'yu değil, göçmen gemisini kastettiğini savundu.

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