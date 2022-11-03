Ekmek kavgası! Elektrik faturaları Hollanda'daki fırıncıları zorluyor: Böyle giderse çoğu işletme batar





"Elektrik faturam daha önce bin 800 euro'ydu. Şimdi 5 bin 400 euro oldu. Bu bizim için çok büyük bir meblağ. Ürettiğimiz ürünleri azaltmaya ve fırını çok kullanmamaya çalışıyoruz. Trabzon ekmeği çıkarmayacağız" dedi. Rotterdam'da yaşayan 30 yıllık fırıncı Zeki Solmaz ise elektrik faturasına isyan etti! Şunları söyledi: Şu an eskisine göre 3 kat fazlasını ödüyorum. Aylık fatura 5 bin 600 euro'ya çıktı. Böyle giderse fırınların çoğu batar!



İŞTE YENİ TEDBİRLER

Fransa: Mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek. Vitrinler ışıklarını kapatacak. Günde birkaç saat elektrik kesintileri yaşanacak.

İtalya: Kalorifer kullanımı sınırlandırılacak. Evler 19, işletmeler 17 derece ısıtılacak. Halka kömür dağıtılacak.

Almanya: Kamu binası, heykel ve anıtların aydınlatması akşam 22.00'dan itibaren kapatılacak. Kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

İngiltere: Evlerde ısınma 17 dereceyi geçmeyecek. Hanelere battaniye dağıtılacak.

Belçika: Kamu binaları aydınlatılmayacak.

Atina: Belediye binaları ışıkları kapatacak. Tarihi binaların ışıklandırmaları da söndürülecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN