Brezilya'da seçimi kazanan Lula da Silva'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Bizi aradı 'çok dikkatli olun' dedi"

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin kazananı eski solcu Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva oldu. Seçimin ikinci turunda yüzde 50,8 oy alan Lula da Silva, sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro'ya karşı yüzde 49,2 oy aldı.

BREZİLYA'DA SOKAK EYLEMLERİ

Brezilya'daki seçim sonuçlarını bahane ederek sokağa dökülen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri, orduyu seçime müdahale etmeye çağırdı. Bu gelişmeler yaşanırken seçimleri kazanan eski solcu Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın 2020'deki tahliyesinin ardından söylediği sözler yeniden gündem oldu. O dönem verdiği demeçte Başkan Erdoğan'ın kendisini uyardığına dikkat çeken Silva, "Erdoğan 2013'te bizi aradı ve dedi ki, "Bu kent meydanını geliştirmekle ilgili bir hareket değil, hükümeti devirmek istiyorlar. Brezilya'da çok dikkatli olun." dedi." ifadelerini kullanmıştı.

LULA DA SILVA'NIN BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİ: "BİZİ ARADI 'ÇOK DİKKATLİ OLUN' DEDİ" | VİDEO İZLE



Uzun süredir cezaevinde bulunan ve 2020'deki tahliyesinin ardından Brasil Wire'dan Michael Brooks'a konuşan Lula da Silva, o dönemde ulaşım eylemleri ile başlayan kitlesel protestoları Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) başlattığına inanmadığını ama sonrasında başka güçler tarafından sahiplendiğini ifade etmişti.