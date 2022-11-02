'Türkiye'de gaz merkezi kurulabileceğini' ifade eden Putin Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi

Putin, ibreyi yine Türkiye'ye çevirdi! En kısa sürede gaz merkezi kurulması istediğini tekrar etti. Erdoğan için de "Sözünün eridir. Onunla anlaşırsak sonuna kadar gideriz" dedi. Batı'ya rest çekti:



Avrupa'yla doğrudan çalışmak zor. Boru hatlarının bombalanmasıyla ilgili trajik olayları biliyoruz. Her zaman olduğu gibi çıkarlarına temelden zarar veriyor olsa da sessiz kalıyorlar.