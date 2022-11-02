'Türkiye'de gaz merkezi kurulabileceğini' ifade eden Putin Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi

Putin, ibreyi yine Türkiye'ye çevirdi! En kısa sürede gaz merkezi kurulması istediğini tekrar etti. Erdoğan için de "Sözünün eridir. Onunla anlaşırsak sonuna kadar gideriz" dedi. Batı'ya rest çekti:
Avrupa'yla doğrudan çalışmak zor. Boru hatlarının bombalanmasıyla ilgili trajik olayları biliyoruz. Her zaman olduğu gibi çıkarlarına temelden zarar veriyor olsa da sessiz kalıyorlar.
ÇOK TRUSS'TI
İngiltere'De şok! İddiaya göre eski Başkan Liz Truss, Kuzey Akım Boru Hattı'na yönelik sabotajın ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a mesaj gönderdi. "İşlem tamam" dedi. Ama Ruslar, telefonunu hackledi! Truss, baskı üzerine istifa etti.
Erdoğan, tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için Putin ile görüştü.