Putin'den 'tahıl koridoru' açıklaması! Başkan Erdoğan'ın çabasını örnek gösterdi: Engel olmayacağız





BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRİP ÇÖZDÜ

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasının sonlarına "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine iki ülkenin bakanları görüştü. Bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatı daha önce olduğu gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, Putin'i nasıl ikna ettiğini soran gazetecilere ise "Onu bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" dedi.



RUSYA: ANLAŞMAYA DÖNÜYORUZ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, "Tahıl koridoru anlaşmasına dönüyoruz" açıklamasında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN