Putin'den 'tahıl koridoru' açıklaması! Başkan Erdoğan'ın çabasını örnek gösterdi: Engel olmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna tekrar saldırırsa tahıl koridoru anlaşmasından çekilebileceklerini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABASINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan tahıl krizini çözdüğü gibi sonrasında geçtiğimiz günlerde Rusya'nın tahıl koridorunden çıkması krizini de çözdü.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRİP ÇÖZDÜ
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmasının sonlarına "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine iki ülkenin bakanları görüştü. Bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatı daha önce olduğu gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Putin'i nasıl ikna ettiğini soran gazetecilere ise "Onu bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" dedi.
RUSYA: ANLAŞMAYA DÖNÜYORUZ
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, "Tahıl koridoru anlaşmasına dönüyoruz" açıklamasında bulundu.