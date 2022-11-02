Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları polise saldırdı! Atlı polisler müdahale etti

Avrupa'da destek gören terör örgütü PKK'ya bu kez Hollanda polisiyle karşı karşıya geldi!

PKK YANDAŞLARI İLE HOLLANDA POLİSİ BİRBİRİNE GİRDİ | İZLE

TERÖR PAÇAVRALARIYLA TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Hollanda'nın Lahey kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı.