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    • Dünya
    • 02.11.2022 10:06
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    • 02.11.2022 10:25
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    Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları polise saldırdı! Atlı polisler müdahale etti

    Avrupa'da destek gören terör örgütü PKK'ya bu kez Hollanda polisiyle karşı karşıya geldi! Hollanda'da Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen ve taşkınlık yaparak polise saldıran bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı gözaltına alındı. Terör yandaşlarının taşlı sopalı taşkınlığına atlı polisler müdahale etti.

    AJANSLAR
    Hollanda polisiyle PKK yandaşları birbirine girdi

    Avrupa'da destek gören terör örgütü PKK'ya bu kez Hollanda polisiyle karşı karşıya geldi!

    PKK YANDAŞLARI İLE HOLLANDA POLİSİ BİRBİRİNE GİRDİ | İZLE

    TERÖR PAÇAVRALARIYLA TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER
    Hollanda'nın Lahey kentinde terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümelerine izin vermeyen polislere saldırdı.

    Düzenledikleri protesto sırasında ellerindeki terör örgütü paçavraları ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine yürümek isteyen terör destekçilerine polis izin vermedi.

    ATLI POLİSLER MÜDAHALE ETTİ
    Terör destekçileri, kendilerine izin vermeyen polislere saldırırken olaya atlı polisler müdahale etti.

    Çıkan olaylarda 12 PKK yandaşı polis tarafından gözaltına alındı.
        Hollanda polisiyle PKK yandaşları birbirine girdi
        Haberler Dünya Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları polise saldırdı! Atlı polisler müdahale etti
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