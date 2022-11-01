Miçotakis, Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlardan dert yandı: Ruslar bizim yerimize Türkiye’yi tercih etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, dün Ukrayna'daki altyapı tesislerine yapılan ve sivillerin ölmesine yol açan saldırıları kınadığını ifade etti.
Miçotakis, başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.
"YAPTIRIMLARA KATILMANIN SONUCUNU YAŞADIK"
Yunanistan'ın, Rus turistlerin Avrupa Birliğini (AB) ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Miçotakis, "Ancak bir turizm destinasyonu olarak, AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık." ifadelerini kullandı.