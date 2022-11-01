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    • Dünya
    • 01.11.2022 22:37
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    • 01.11.2022 23:00
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    Miçotakis, Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlardan dert yandı: Ruslar bizim yerimize Türkiye’yi tercih etti

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'ın, AB ile birlikte Rusya'ya uygulanan yaptırımların sonucu olarak bu yaz Rus turistlerin, Yunanistan’a gelmediğini ifade etti. Miçotakis, “Neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti." dedi.

    Miçotakis, Rus turistlerin Türkiye’yi seçmesinden dert yandı

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



    Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, dün Ukrayna'daki altyapı tesislerine yapılan ve sivillerin ölmesine yol açan saldırıları kınadığını ifade etti.

    Miçotakis, başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.



    "YAPTIRIMLARA KATILMANIN SONUCUNU YAŞADIK"
    Yunanistan'ın, Rus turistlerin Avrupa Birliğini (AB) ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Miçotakis, "Ancak bir turizm destinasyonu olarak, AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadık." ifadelerini kullandı.



        Miçotakis, "Zira, pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti." dedi.

        Miçotakis, Yunanistan'ın yaptırımlar nedeniyle böyle bir bedel ödediğini belirterek, "Doğru yaptığımıza inanıyorum." dedi.



        "TÜRKİYE İLE ANLAŞMAMAMIZ İÇİN BİR SEBEP YOK"
        Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu savunan Miçotakis, "Deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşmayı Mısır'la imzaladık. Bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan da (deniz yetki alanlarının) belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı. Dolayısıyla, Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok." diye konuştu.

        Kallas da Yunanistan ve Estonya'nın çok sayıda ortak noktası olduğunu ifade ederek, iki ülkenin dijital alanda ve denizcilikte iş birliği yapabileceğini söyledi.

        Savaşta sivillerin uğradığı zarara değinen Kallas, "Ukrayna'ya olan askeri, ekonomik, insani ve siyasi desteğimizi sürdürmeliyiz." dedi.

        TÜRKİYE TURİZM HEDEFİNİ ÜÇÜNCÜ KEZ REVİZE ETTİ
        Türkiye'de, turizm sektöründe kırılan rekorlarla birlikte hedefler üçüncü kez yukarı yönlü revize edildi. Yılbaşında belirlenen 42 milyon turist, 34 milyar dolar gelir hedefi, temmuzda 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak güncellenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kez yılsonu hedefini 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak açıkladı. Yeni hedef yakalanırsa rekorlar yılı olan 2019 geride bırakılacak.

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        Yürek Çıkmazı
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