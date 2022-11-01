Fransa'da yeni önlemler! Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası patlyan enerji krizi Avrupa'da çeşitli önlemlerin alınmasına sebep oluyor.
OFİS VE DÜKKANLARIN IŞIĞI KAPATILACAK
Daha önce Eyfel'i karartan Fransa'nın başkenti Paris'te, mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek.
Paris Belediyesinin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.
UYMAYANA CEZA
Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor.
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.
Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.
EYFEL KULESİ KARARTILIYOR
Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar da alınmıştı.