Fransa'da yeni önlemler! Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 euro para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek.

EYFEL KULESİ KARARTILIYOR

Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar da alınmıştı.