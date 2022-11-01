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    • Dünya
    • 01.11.2022 09:59
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    • 01.11.2022 09:59
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    Elon Musk tek yönetici: Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti!

    Son dakika haberi! Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yaptı. Musk, daha önce, Hukuk Politikaları Direktörü Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri de görevden almıştı. Musk'ın yönetimine geçen Twitter, mavi tik için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) alacağı ortaya çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Musk’tan flaş hamle! Yönetim kurulunu feshetti

    Sosyal medya devi Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) şirketin tek yöneticisinin Elon Musk olduğunu bildirdi.

    Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının "geçici" bir durum olduğunu kaydetti.

    İşine son verilen üst yöneticiler arasında İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal, Mali İşler Müdürü Ned Sega ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da yer aldı.

    Musk, daha önce, Hukuk Politikaları Direktörü Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri de görevden almıştı.

    Öte yandan, Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) Üst Yöneticisi Prens Velid bin Talal, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda bulunuyor.

    Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti.

        TWİTTER, ANLAŞMAYI FESHETTİĞİ İÇİN MUSK'A DAVA AÇMIŞTI
        Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

        Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" bildirmişti.

        Elon Musk, 8 Temmuz'da ise birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti. Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

        Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı.

        MAVİ TİK İÇİN 20 DOLAR
        Twitter'da mavi tıkı olanlar aylık para ödeyecek! Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. The Verge'de yer alan habere göre Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter, mavi tik için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) alacak.

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