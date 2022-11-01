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    • Dünya
    • 01.11.2022 09:54
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    • 01.11.2022 10:02
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    Aleksis Çipras'tan Miçotakis'e sert eleştiri: Yerli savunma sanayisi nerede? Suç işliyorsun!

    Son dakika haberleri... Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Miçotakis'in yönetimini eleştirdi. Çipras, Miçotakis hükümetini yerli savunma sanayisine yatırım yapmamakla suçladı.

    Çipras’tan Miçotakis’e sert eleştiri: Suç işliyorsun!

    Ulusal basında yer alan haberlere göre Eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sok İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan Havacılık Sanayii (EAB) yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

    Çipras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin her zaman caydırıcı güce sahip olması gerektiğini savundu.

    "KAYNAKLAR BOŞA HARCANMAMALI"
    AA'nın haberine göre; SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde mevcut silahlanma programlarına ilişkin anlaşmaların Yunan silah sanayiini de dahil edecek şekilde yeniden müzakere edileceğini aktaran Çipras, silahlandırma programlarında kaynakların boşa harcanmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

        "BU ULUSAL BİR SUÇTUR"-
        Çipras, "Ülkemiz son iki yılda silahlanma programlarına 14 milyar euro ayırmıştır ancak milli savunma sanayiine bir euro bile verilmemiştir. Bu ulusal bir suçtur." diye konuştu.

        DEDEAĞAÇ'I SÜRESİZ OLARAK ABD'YE BIRAKTIK
        Yunanistan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, ülkesindeki ABD üslerinden dolayı hükümeti eleştirdi.

        Çipras, Yunanistan'daki ABD üslerine dikkat çekerek, "6 üs ve Dedeağaç'ı süresiz olarak dikkate almadan ABD'ye bıraktık. Böyle bir anlaşmayı taahhütler ve garantiler olmadan yaptığınızda bugün olduğu gibi zor durumda kalırsınız" dedi.
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Dünya Aleksis Çipras'tan Miçotakis'e sert eleştiri: Yerli savunma sanayisi nerede? Suç işliyorsun!
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