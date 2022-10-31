Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı: Mutabakata uygun hareket edeceğiz

Moskova, geride bıraktığımız günlerde Kiev'in Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik saldırılarını gerekçe göstererek tahıl koridoru anlaşmasından çekildiklerini duyurmuştu.
Bu gelişmenin ardından Türkiye devre girmiş, Rusya'ya tahıl koridorunun insani önemini vurgu yapmıştı.
"ANLAŞTIĞIMIZ GİBİ DEVAM EDECEĞİZ"
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Kiev'den Türkiye vurgulu dikkat çeken bir açıklama geldi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada "BM ve Türkiye ile Karadeniz Tahıl Anlaşması'na 'anlaştığımız gibi devam edeceğiz' " ifadelerini kullandı.