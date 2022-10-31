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    • Dünya
    • 31.10.2022 20:03
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    • 31.10.2022 20:26
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    Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı: Mutabakata uygun hareket edeceğiz

    Son dakika haberi... Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada "BM ve Türkiye ile Karadeniz Tahıl Anlaşması'na 'anlaştığımız gibi devam edeceğiz' " ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy’den ’tahıl koridoru’ mesajı! Türkiye...

    Moskova, geride bıraktığımız günlerde Kiev'in Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na yönelik saldırılarını gerekçe göstererek tahıl koridoru anlaşmasından çekildiklerini duyurmuştu.

    Bu gelişmenin ardından Türkiye devre girmiş, Rusya'ya tahıl koridorunun insani önemini vurgu yapmıştı.


    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşerek, tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesini beklediklerini iletti.



    "ANLAŞTIĞIMIZ GİBİ DEVAM EDECEĞİZ"
    Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Kiev'den Türkiye vurgulu dikkat çeken bir açıklama geldi.

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada "BM ve Türkiye ile Karadeniz Tahıl Anlaşması'na 'anlaştığımız gibi devam edeceğiz' " ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı: Mutabakata uygun hareket edeceğiz
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