Putin doğaz gaz için Türkiye'yi işaret etti: Boru hattını hızlıca inşa edebiliriz





"HIZLA İNŞA EDEBİLİRİZ"

Bu kapsamda Putin, "Türkiye'de bir gaz boru hattını hızla inşa edebiliriz" mesajını verdi.

Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa ile birçok gaz kontratı imzalayabiliriz. Eminim bunu isteyen birçok ülke olacaktır" dedi.