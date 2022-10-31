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    • Dünya
    • 31.10.2022 23:32
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    • 31.10.2022 23:51
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    Putin doğaz gaz için Türkiye'yi işaret etti: Boru hattını hızlıca inşa edebiliriz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yapılması planlanan gaz merkezini ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "Türkiye'de bir gaz boru hattını hızla inşa edebiliriz" dedi.

    Boru hattını hızla inşa edebiliriz

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 ayı aşkın bir zaman dilimi geride kaldı. Avrupa ve Batılı ülkeler sürecin başından sonuna Rusya'yı her kalemde yaptırımlara maruz bıraktı.


    Moskova'da cevabı doğal gaz ve petrol akışını keserek verdi.



    Bu gelişmenin ardından gözler tahıl krizinde kritik role sahip olan Ankara'ya çevrildi.

    Türkiye'nin krizin başladığı ilk andan itibaren tarafsız ve başarılı diplomasi örneğinin neticesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya vermediği gazı Türkiye üzerinden dağıtabileceklerini açıkladı.



    "HIZLA İNŞA EDEBİLİRİZ"
    Bu kapsamda Putin, "Türkiye'de bir gaz boru hattını hızla inşa edebiliriz" mesajını verdi.

    Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa ile birçok gaz kontratı imzalayabiliriz. Eminim bunu isteyen birçok ülke olacaktır" dedi.

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    Haberler Dünya Putin doğaz gaz için Türkiye'yi işaret etti: Boru hattını hızlıca inşa edebiliriz
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