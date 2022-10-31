Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan ilişkilerinde 5 temel prensip teklifi

Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Aliyev, Putin ile bölgesel konuları ele alacaklarını dile getirerek, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde konuşma ve hareket etme zamanı geldi." dedi.
Aliyev, Karabağ meselesinin iki yıl önce çözüldüğünü belirterek, "Bu hususta istişare edeceğimiz konu yok. Ancak, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi, ciddi adımlar gerektiren bir formattır. Bu hedeflere ulaşmada aktif kişisel rolünüze ve Rusya'nın rolüne güveniyoruz." diye konuştu.
Ermenistan ile ilişkilere de değinen Aliyev, "Azerbaycan, daha önce 5 temel prensip teklif etti. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin bu prensipler doğrultusunda normalleştirilmesi gerekiyor. Bunlar uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bu temelde ilişkiler iyileştirilebilir." ifadelerini kullandı.