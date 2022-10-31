Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Ermenistan ilişkilerinde 5 temel prensip teklifi





"Bugün ise mevcut durumu ve sorunların çözüm yollarını ele alacağız. Bu bağlamda, ekonomik konuların önemini de vurgulamak isterim. Başbakan yardımcılarının başkanlığında üçlü çalışma grubu oluşturduk. Bu grup, iki yıl öncesi ele aldığımız konuların çözümünde yeterince ilerleme kaydetti. Buna ek bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Azerbaycan tarafının bu yönde aktif şekilde çalıştığını biliyorum."