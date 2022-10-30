Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.
- Dünya
- 30.10.2022 08:53
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- Son Güncelleme:
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- 30.10.2022 08:53
Somali'de bombalı saldırı: 100 kişi hayatını kaybetti
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi. Dün yaşanan saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, en az 300 kişi de yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.