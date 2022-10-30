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    • Dünya
    • 30.10.2022 08:53
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    • 30.10.2022 08:53
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    Somali'de bombalı saldırı: 100 kişi hayatını kaybetti

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi. Dün yaşanan saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, en az 300 kişi de yaralandı.

    Somali’de bombalı saldırı! Onlarca ölü yüzlerce yaralı var

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.

    Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

    Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.

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    Haberler Dünya Somali'de bombalı saldırı: 100 kişi hayatını kaybetti
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