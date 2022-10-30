Somali'de bombalı saldırı: 100 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100'den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.



Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.

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