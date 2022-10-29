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    • Dünya
    • 29.10.2022 17:59
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    • 29.10.2022 17:59
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    Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı

    Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı, 52 Ukraynalı ile 50 Rus'un serbest bırakıldığı açıklandı. Serbest bırakılan Ukraynalıalrın arasında 2 Azov taburu üyesi olmak üzere Ukrayna Ulusal Muhafızlarından 12 asker, olduğu belirtildi.

    102 esir serbest bırakıldı

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 52 Ukraynalının serbest bırakıldığını bildirdi.

    SERBEST BIRAKMAYI BAŞARDIK
    Yermak paylaşımında, "Bizimkiler eve dönüyor. Bir mahkum takası daha yapıldı. Subaylar, sağlık görevlileri, çavuşlar ve askerlerden oluşan 52 vatandaşımızı serbest bırakmayı başardık. Bunların arasında 2 Azov taburu üyesi olmak üzere Ukrayna Ulusal Muhafızlarından 12, Deniz Kuvvetlerinden 18, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatından 8, Bölgesel Savunma Kuvvetlerinden 9, Silahlı Kuvvetlerden 3 savaşçı ve 2 sivil var" ifadelerini kullandı.

    50 RUS ASKERİ SERBEST KALDI
    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise esir takası kapsamında 50 Rus'un serbest bırakıldığı bildirildi. Serbest kalanların Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya getirileceği aktarıldı.

    Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyona tabi tutulacaklar. Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor" denildi.

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    Haberler Dünya Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı
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