Liz Truss'la ilgili İngiltere'yi karıştıran 'hack' iddiası: Ortaya çıkarsa affedilemez

İngiliz Mail on Sunday gazetesinin isimsiz kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde, Truss'ın telefonunu hackleyen ajanların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çalıştığından şüphe edildiği iddiasına yer verdi.
Haberde, Rus casusların, Truss'ın, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'le yaptığı görüşmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı hakkında yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin hassas bilgilere erişim sağladığı öne sürüldü.
Gazetenin iddiasında, hacklenmenin, Truss'un yaz aylarında Muhafazakar Parti liderliği için yürüttüğü seçim kampanyası sırasında fark edildiği ancak ayrıntıların o sırada Başbakan olan Boris Johnson ile Kabine ve Kamu Personelinden Sorumlu Devlet Bakanı Simon Case tarafından gizlendiğine yer verildi.