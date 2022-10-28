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    • Dünya
    • 29.10.2022 02:03
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    • 29.10.2022 02:03
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    Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı. Zelenskiy, mesajında "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum." ifadesini kullandı.

    Zelenskiy’den Türkçe 29 Ekim mesajı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile ilgili bir mesaj yayınladı.



    Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
    "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

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    Eren Holding
    Haberler Dünya Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı
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