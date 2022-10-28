Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı





Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

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