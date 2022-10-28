Twitter'a lavaboyla giriş yapan Elon Musk temizliğe başladı! Hepsini kovdu

TWITTER'DA TEMİZLİĞE BAŞLADI
ABD basınında yer alan haberlere göre, Musk Twitter'ın üst düzel isimleri ile yolları ayırdı.
Twitter'da çalışan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan heberlere göre, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett görevden alındı.
44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI
Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.
Twitter'daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.
Twitter, Musk'ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk'ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.