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    • Dünya
    • 28.10.2022 10:13
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    • 28.10.2022 10:30
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    Twitter'a lavaboyla giriş yapan Elon Musk temizliğe başladı! Hepsini kovdu

    Son dakika haberi | Twitter'ı satın aldığını resmen açıklayan Elon Musk, sosyal medya deviyle ilgili flaş bir karara imza attı. Geçtiğimiz gün Twitter binasına lavaboyla giriş yapan dolar milyarderi, şirkette temizliğe başladı ve üst düzey isimlerle yolları ayırdı.

    Twitter’a lavaboyla giriş yapan Musk temizliğe başladı

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı. Mikro blog platformunun yeni sahibi olan Musk ilk kararını verdi.

    TWITTER'DA TEMİZLİĞE BAŞLADI
    ABD basınında yer alan haberlere göre, Musk Twitter'ın üst düzel isimleri ile yolları ayırdı.

    Twitter'da çalışan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan heberlere göre, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett görevden alındı.

    44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI
    Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

    Twitter'daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

    Twitter, Musk'ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk'ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

        Dün, ünlü milyarder satın alma gerekçesini Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile dünyaya duyurmuştu.

        Musk kişisel hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti: "Twitter'ı neden satın aldığım ve reklamcılık hakkında ne düşündüğüm hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Çoğu yanlış çıktı. Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın, uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır."

        TWITTER'A KUCAĞINDA LAVABOYLA GİRDİ
        Elon Musk, satın alma işlemlerinin tamamlandığını açıklamadan Twitter'dan dün ilginç bir paylaşımda bulunmuştu.

        Musk, paylaşımında elinde taşıdığı bir lavabo ile Twitter binasına girdiği görülürken "Bunun içeri girmesine izin verin!" notunu düştü.

        HESAPLARIN YÜZDE 20'Sİ BOT!
        Nisan ayında Musk şirketin bot hesaplarla ilgili 'sadece yüzde 5'ini oluşturuyor' açıklamasına güvenmediği gerekçesiyle satın alma sürecini askıya aldığını duyurmuş ve bot hesapları tespit etmek için kendi ekibiyle çalışacağını açıklamıştı. Twitter'daki hesapların en az yüzde yirmisinin bot olduğunu belirten Musk, bu sürece herkesi davet etmişti.
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        Haberler Dünya Twitter'a lavaboyla giriş yapan Elon Musk temizliğe başladı! Hepsini kovdu
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