Tokyo'da enflasyon son 40 yılın en yükseğinde! Japonya'da enflasyonla mücadele için tarihi paket

29 TRİLYON YENLİK EK BÜTÇE

Japonya'da, enflasyonun hanehalkı üzerindeki etkisini hafifletmek için 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse edilecek.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ekonomik paketin detayları konusunda anlaştı.