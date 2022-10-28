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    • Dünya
    • 28.10.2022 09:00
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    • 28.10.2022 09:00
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    Tokyo'da enflasyon son 40 yılın en yükseğinde! Japonya'da enflasyonla mücadele için tarihi paket

    Son dakika haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'da enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni etkisiyle enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında yükselerek, son 40 yılın en yüksek oranını gördü. Japonya enflasyonla mücadele için 29 trilyon yenlik ek bütçe oluşturdu.

    Ülke şokta! Enflasyon son 40 yılın en yükseğinde

    Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni etkisiyle ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 yükseldi.

    İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 14 aydır yükselişini sürdürüyor.

    Enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni, Tokyo'da TÜFE'nin ekimde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,5, çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 3,4 artmasına neden oldu.

    Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde son 40 yılın en yüksek enflasyonu olarak kayda geçti.

    Verilere göre en son Haziran 1982'de çekirdek TÜFE aynı oranda artış kaydetmişti.

    Ekim 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 5,9, enerji fiyatları yüzde 24,2 yükseldi.

    Enflasyon artışının en büyük nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin yükselişi ve döviz kurları karşısında Japon yeninin yaşadığı büyük değer kayıpları gösteriliyor.

    29 TRİLYON YENLİK EK BÜTÇE
    Japonya'da, enflasyonun hanehalkı üzerindeki etkisini hafifletmek için 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse edilecek.

    Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ekonomik paketin detayları konusunda anlaştı.

        Yaklaşık 29 trilyon yen değerindeki ek bütçe ile hane halkı üzerindeki ekonomik yük hafifletilecek.

        Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.

        Gelecek mali yılının ilk yarısında ise petrol tedarikçilerine sübvanseler sağlanacak.
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        Haberler Dünya Tokyo'da enflasyon son 40 yılın en yükseğinde! Japonya'da enflasyonla mücadele için tarihi paket
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