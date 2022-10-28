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    • Dünya
    • 28.10.2022 17:09
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    • 28.10.2022 17:09
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    Paul Pelosi öldü mü, sağlık durumu nasıl? Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi kimdir, kaç yaşında? Silahlı saldırıya uğradı!

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi evinde silahlı saldırıya uğradı. Pelosi hastaneye kaldırıldı. Peki, Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi kimdir, kaç yaşında? Paul Pelosi öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Paul Pelosi öldü mü, sağlık durumu nasıl? Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi kimdir, kaç yaşında? Silahlı saldırıya uğradı!

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Peki, Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi kimdir, kaç yaşında? Silahlı saldırıya uğradı! Paul Pelosi öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Pelosi çiftinin evine giren saldırganın Paul Pelosi'yi darp ettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Saldırı sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evde olmadığı bildirildi.

        ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDAN TUTUKLANMIŞTI

        Mayıs 2022'de California Otoyol Devriyesi'nden yapılan açıklamada 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin, cumartesi geç saatlerde Napa County bölgesinde karıştığı trafik kazasının ardından alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığı bildirilmişti.

        Mahkeme kayıtlarında, Pelosi'nin pazar sabahı 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve kazada yaralanan olmadığı ifade edilmişti.
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        Haberler Dünya Paul Pelosi öldü mü, sağlık durumu nasıl? Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi kimdir, kaç yaşında? Silahlı saldırıya uğradı!
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