Paul Pelosi öldü mü, sağlık durumu nasıl? Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi kimdir, kaç yaşında? Silahlı saldırıya uğradı!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Peki, Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi kimdir, kaç yaşında? Silahlı saldırıya uğradı! Paul Pelosi öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar!
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Pelosi çiftinin evine giren saldırganın Paul Pelosi'yi darp ettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Saldırı sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evde olmadığı bildirildi.