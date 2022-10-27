Yunanistan Türkiye'yi engellemek için her yolu deniyor! Kirli plan ifşa oldu

Yunan basını, Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini arttıran Yunanistan'ın kirli oyununu yazdı. Atina'nın Yunan Amerikan lobisini kullanarak, F-16 modernizasyon sürecini engellemeye çalıştığını itiraf eden gazete, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini de etkilediğini de belirtti.
Öte yandan Dedeağaç'ın silahlandırılması ile ilgili de kirli planları gözler önüne serildi.
'TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI YAPMAYIN'
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile başlayan gerilim her geçen gün trımanıyor. Yunan basını son olarak Atina'nın kirli oyununu yazdı. Buna göre, Yunanistan uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalışıyor.
REVİZYONİST POLİTİKA SUÇLAMASI
Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ve 12 mil iddiaları ile bölgede gerilimi daha da tırmandıran Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit etmediğini ileri süren Kathimerini gazetesi, Türkiye'yi revizyonist politika izlemekle suçladı.
DEDEAĞAÇ'I CEPHANELİK HALİNE GETİRDİ
Gazete, Atina'nın bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalıştığını yazdı. Dedeağaç'ı adeta bir cephanelik haline getiren Yunanistan'ın ülkenin stratejik gücünün arttığını belirtti. Haberde, Yunanistan'ın böylece Ankara'yı NATO planlaması içinde gereksiz kılabileceği öne sürüldü.