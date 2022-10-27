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    • Dünya
    • 27.10.2022 11:00
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    • 27.10.2022 11:13
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    Yunanistan Türkiye'yi engellemek için her yolu deniyor! Kirli plan ifşa oldu

    Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif adımlar atmaktan vazgeçmeyen Yunanistan, uluslararası alanda Türkiye'nin önün kesebilmek adına her türlü kirli planı uygulamaya koymaktan çekinmiyor. ABD ile yürütülen F-16 satışı ve modernizasyonu çalışmalarını baltalamaya çalışan Yunanistan, Avrupa Birliği'ni de etkileyerek adaylık sürecinin ilgilendiren kararların olumsuz çıkması için güçlü çaba sarf ediyor. Ancak Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik en tehlikeli planı ise sınırda bulunan Dedeağaç askeri üssüyle ilgili.

    Yunanistan’ın kirli planı ifşa oldu

    Yunan basını, Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini arttıran Yunanistan'ın kirli oyununu yazdı. Atina'nın Yunan Amerikan lobisini kullanarak, F-16 modernizasyon sürecini engellemeye çalıştığını itiraf eden gazete, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini de etkilediğini de belirtti.

    Öte yandan Dedeağaç'ın silahlandırılması ile ilgili de kirli planları gözler önüne serildi.

    'TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI YAPMAYIN'
    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile başlayan gerilim her geçen gün trımanıyor. Yunan basını son olarak Atina'nın kirli oyununu yazdı. Buna göre, Yunanistan uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalışıyor.

    REVİZYONİST POLİTİKA SUÇLAMASI
    Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ve 12 mil iddiaları ile bölgede gerilimi daha da tırmandıran Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemden düşmüyor. Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit etmediğini ileri süren Kathimerini gazetesi, Türkiye'yi revizyonist politika izlemekle suçladı.

    DEDEAĞAÇ'I CEPHANELİK HALİNE GETİRDİ
    Gazete, Atina'nın bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalıştığını yazdı. Dedeağaç'ı adeta bir cephanelik haline getiren Yunanistan'ın ülkenin stratejik gücünün arttığını belirtti. Haberde, Yunanistan'ın böylece Ankara'yı NATO planlaması içinde gereksiz kılabileceği öne sürüldü.

        ATİNA F-16 SÜRECİNİ BALTALIYOR
        Gazete, Atina'nın ayrıca Yunan-Amerikan lobisini kullanarak, ABD ve Türkiye arasındaki F-16 satışı ve modernizasyonu sürecini engellemeye çalıştığını itiraf etti. Yeni Dassault Rafale uçağı, güncellenen F-16 Viper jetleri ve olası Lockheed F-35 alımı sayesinde de hava üstünlüğü sağlayacağını iddia etti.

        Gazete, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'ni de denkleme dahil ederek Türkiye'nin adaylık sürecini inceleyen komisyonun kararlarını da etkilediğini de açık açık yazdı.

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