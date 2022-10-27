Yunanistan Türkiye'yi engellemek için her yolu deniyor! Kirli plan ifşa oldu

Yunan basını, Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini arttıran Yunanistan'ın kirli oyununu yazdı. Atina'nın Yunan Amerikan lobisini kullanarak, F-16 modernizasyon sürecini engellemeye çalıştığını itiraf eden gazete, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini de etkilediğini de belirtti.

Öte yandan Dedeağaç'ın silahlandırılması ile ilgili de kirli planları gözler önüne serildi.

'TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI YAPMAYIN'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile başlayan gerilim her geçen gün trımanıyor. Yunan basını son olarak Atina'nın kirli oyununu yazdı. Buna göre, Yunanistan uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalışıyor.