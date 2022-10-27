Bu kez Almanya Yunan'ın hamiliğine soyundu! Türkiye'ye çirkin suçlama: Örtülü tehdit

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Yunanistan temasları devam ediyor. Scholz, Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeden önce Kathimerini gazetesine demeç verdi.
KASITLI SORUYA ÇİRKİN CEVAP
Kathimerini temsilcisi Türkiye'yi suçlayan bir üslupla şu soruyu Scholz'a yöneltti: Yunanistan, Ukrayna örneğinde olduğu gibi Türkiye'den benzer toprak talepleriyle karşı karşıya. Ege'de Türkiye ile olan gerilim, Yunanistan'a yönelik açık tehditlerle yoğunlaşıyor ve bu, Yunan adalarının Doğu Ege'deki Yunan ve dolayısıyla Avrupa sınırlarındaki egemenliğini sorguluyor. Yunanistan bu konuda Almanya'nın desteğine güvenebilir mi?
Scholz, Türkiye'ye yönelik tek taraflı değerlendirmesinde Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden gelerek çirkin bir değerlendirmede bulundu.
Scholz'un cevabı şu şekilde: Bize göre koşullar karşılaştırılamaz ve bu tür karşılaştırmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Ancak bir şey doğru: Bir NATO ortağının diğerinin egemenliğine meydan okuması kabul edilemez. Bu, az çok örtülü askeri tehditler için de geçerlidir. Yunanistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için önemlidir.