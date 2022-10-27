Bu kez Almanya Yunan'ın hamiliğine soyundu! Türkiye'ye çirkin suçlama: Örtülü tehdit

Scholz'un cevabı şu şekilde: Bize göre koşullar karşılaştırılamaz ve bu tür karşılaştırmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Ancak bir şey doğru: Bir NATO ortağının diğerinin egemenliğine meydan okuması kabul edilemez. Bu, az çok örtülü askeri tehditler için de geçerlidir. Yunanistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için önemlidir.