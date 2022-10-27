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    • Dünya
    • 27.10.2022 14:36
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    • 27.10.2022 14:36
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    Bu kez Almanya Yunan'ın hamiliğine soyundu! Türkiye'ye çirkin suçlama: Örtülü tehdit

    Türkiye'yi Doğu Akdeniz ve Ege'de köşeye sıkıştırmaya kalkan Yunanistan, her seferinde masada ve sahada gerekli cevabı alıyor. Başı sıkıştığında çözümü her seferinde soluğu Avrupalı ağababalarının yanında alan Yunanistan'a bu kez Almanya kol kanat gerdi. Provokatif hamleleri görmezden gelen Almanya Başbakanı Olof Scholz, Yunanistan'ın egemenliğinin sorgulanamayacağını ve Türkiye'nin açıklamalarının örtülü askeri tehdit olduğunu öne sürdü.

    Scholz’dan Türkiye’ye çirkin suçlama: Örtülü tehdit

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Yunanistan temasları devam ediyor. Scholz, Atina'ya yaptığı resmi ziyarette Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeden önce Kathimerini gazetesine demeç verdi.

    KASITLI SORUYA ÇİRKİN CEVAP
    Kathimerini temsilcisi Türkiye'yi suçlayan bir üslupla şu soruyu Scholz'a yöneltti: Yunanistan, Ukrayna örneğinde olduğu gibi Türkiye'den benzer toprak talepleriyle karşı karşıya. Ege'de Türkiye ile olan gerilim, Yunanistan'a yönelik açık tehditlerle yoğunlaşıyor ve bu, Yunan adalarının Doğu Ege'deki Yunan ve dolayısıyla Avrupa sınırlarındaki egemenliğini sorguluyor. Yunanistan bu konuda Almanya'nın desteğine güvenebilir mi?

    Scholz, Türkiye'ye yönelik tek taraflı değerlendirmesinde Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden gelerek çirkin bir değerlendirmede bulundu.

    Scholz'un cevabı şu şekilde: Bize göre koşullar karşılaştırılamaz ve bu tür karşılaştırmalardan kaçınmanızı tavsiye ederim. Ancak bir şey doğru: Bir NATO ortağının diğerinin egemenliğine meydan okuması kabul edilemez. Bu, az çok örtülü askeri tehditler için de geçerlidir. Yunanistan ve Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için önemlidir.

        Alman federal hükümeti, iki ülke arasındaki açık sorunların diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini savunuyor. Ortak hedefimiz, vizyonumuz Doğu Akdeniz bölgesinin tüm ekonomik potansiyelini değerlendirmek olmalıdır. Tüm ülkelerin iyiliği için. İlgililer tarafından faydalı görüldüğü ölçüde, Almanya buna katkıda bulunabilir.

        MİÇOTAKİS'TEN HADDİ AŞAN SÖZLER
        Scholz ile Miçotakis'in düzenlediği ortak basın toplantısında da Türkiye'yi hedef alan söylemler zirvedeydi. Miçotakis, gayri askeri statüdeki silahlandırılmasının tehdit olmadığını öne sürerek, ağır suçlamalarla Türkiye'ye yüklendi.

        "Yunan adaları kimseyi tehdit etmiyor" diyen Miçotakis, "Sahte haritalarla tarihin değişmediğini" söyledi. "Uluslararası meşruiyetin provokasyonuna karşıyız" diyen Miçotakis, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz bölgelerinin sınırlandırılmasını da çözebileceklerini söyledi.
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            Haberler Dünya Bu kez Almanya Yunan'ın hamiliğine soyundu! Türkiye'ye çirkin suçlama: Örtülü tehdit
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