Krizi fırsata çevirdi! Dmitriy Peskov, bilerek hatalı bir çeviri yaptı, başarı merdivenlerini çift atladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un hayata kaleme alındı. Nijegorodskaya Pravda gazetesi de kitaptan önemli bölümler yayınladı. Peskov'un, 1999 yılında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin arasındaki diyaloğun bazı bölümlerini farklı çevirerek gerginlik çıkmasını engellediğini yazdı. Nella Pributkovkaya imzalı haberde, Peskov'un Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptığı hatırlatıldı. 1999'daki AGİT zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Yeltsin'le Demirel arasındaki görüşme anlatıldı. "Peskov, Demirel'in Yeltsin'in nasıl bir durumda ve ruh halinde bulunduğunu anlamaması için mümkün olan her şeyi yaptı" ifadesi kullanıldı. Bu olaydan sonra Peskov'un yıldızı parladı. Gazete Peskov'un, Yeltsin'in hangi sözlerini kasıtlı olarak yanlış çevirdiğini yazmadı.
Rusya Lideri Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, 1999'daki AGİT Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Rusya Lideri Boris Yeltsin arasındaki diyalogları çevirince dikkatleri üzerine çekti.
İşte Demirel ile Yeltsin'in İstanbul'da bir araya geldiği o tarihi diyalog sahnesi...
O yıllarda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler son derece gergindi. Rusya Türkiye'yi Çeçen direnişçilere, Türkiye ise Rusya'yı PKK'ya yardım etmekle suçluyordu.