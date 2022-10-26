İsrail'in dünyayı dinlediği casus yazılım hala aktif! 'Aslanların İni'ni 'Pegasus'la buldular

50 bin telefon numarasının yer aldığı listeden bahseden söz konusu kuruluşlar, listenin nasıl ve nereden elde edildiğini açıklamadılar. İddiaları öne sürerken de ellerinde nasıl bir kanıt olduğuna dair açık bilgi/veri sunmadılar.
Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pakistan Başbakanı İmran Han gibi onlarca üst düzey devlet görevlisinin, holding patronlarının, gazetecilerin, aktivistlerin ve akademisyenlerin bulunduğu ve 50 bin kişi içerdiği söylenen liste, esasında potansiyel hedefler olarak nitelendiriliyor. Listenin içeriğine dair bilgiler kısıtlı olarak açıklansa da bunlara dair sunulan teknik rapor ve ortaya konulan dokümanlar, mevcut haliyle ikna edici olmaktan uzak kalıyor.
Bu konuda NSO'nun CEO'su ve kurucu ortağı Shalev Hulio da iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Hulio, kendilerine, 50 bin kişilik listenin dolaşımda olduğuna dair güvenilir yerden bir ihbarın geldiğini ifade ediyor. NSO'nun Kıbrıs'ta yer alan sunucularının hacklendiğini ve sonrasında söz konusu listenin elde edildiğini öğrendiklerini ancak incelemeler sonrası böyle bir listenin varlığı konusunda herhangi bir bulguya ulaşmadıklarını vurguluyor.
Burada bir noktayı da açmak gerekiyor: NSO'nun İsrail dışında Kıbrıs ve Bulgaristan'da da ofisleri olduğu söyleniyor. İsrailli bir başka firma olan Circles, Kıbrıs'ta faaliyet yürüten bir siber istihbarat şirketiydi. Kurucusu Tal Dilian, Unit8200'de üst düzey yönetici olarak görev yaptıktan sonra oradan ayrılıp Circles'ı kurmuştu.
2019 yılında "Casus Panelvan" adıyla haberlere konu olan Tal Dilian, şirketi üzerinden Kıbrıs'ta teknik istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edilince üç kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Şirketin NSO'ya katılmasıyla birlikte faaliyetlerinin tümü de NSO uzmanlarınca yürütülmeye başlanmıştı. Fakat şirketin karşı karşıya kaldığı sorunlardan sonra NSO geçen yıl tüm Circles çalışanlarının işine son verdi ve Kıbrıs'taki ofisi de kapattı.
NSO'nun CEO'su Hulio, 50 bin kişilik listeyle ilgili iddiaların tümünü birçok kez yalanladı. "NSO'nun tüm geçmişini alsanız dahi, şirketin kuruluşundan bu yana Pegasus'ta 50 bin kişi içeren bir hedef listesine ulaşamazsınız," diyen Hulio; "Pegasus'un 45 müşterisi var ve müşteri başına yılda yaklaşık 100 hedef var. NSO'nun tüm Pegasus hedeflerini içeren bir listesi bulunmuyor. Çünkü şirket, müşterilerinin sistemi nasıl kullandığını gerçek zamanlı olarak bilemez," ifadelerini kullandı.
Hulio bu açıklamalara ilave olarak şunu da belirtmişti: "Eğer Bin Ladin gibi bir terörist değilseniz, Pegasus sizi hedef almaz." Fakat aynı zamanda Hulio'nun açıklamalarında diğerleriyle çelişen bir cümle de var: "Müşterilerimizin kimleri hedef aldığını anlık olarak bilemeyiz. Ancak soruşturma başlattıktan sonra gereken incelemeleri yapabiliriz. Aykırı durum olursa, sistemi kapatırız…" Bu ifadelerden şunu anlayabiliriz: NSO, Pegasus operatörlerinin (devletlerin) kimleri hedef aldığını nihayetinde mutlaka bilir ve istediğine müdahale edip sistemi kapatabilir.
Diğer yandan, Pegasus'un hedef aldığı iddia edilen 50 bin kişilik listeyi öne süren kaynaklardan biri olan UAÖ, kendi içerisinde de çelişen açıklamalarda bulundu. UAÖ'nün İsrail temsilcisi, söz konusu listeyi hiçbir şekilde NSO ile ilişkilendirmediklerini resmi bir belgeyle açıkladı. "İsrail menşeli bir haber sitesinde yayınlanan bu iddiayı Twitter'da paylaştığımızda dünya çapında olağanüstü bir reaksiyon gelişti." UAÖ'nün uluslararası ofisi NSO'yu suçlarken, İsrail ofisi aksini söylüyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, kafa karıştırıcı açıklamalar yüzünden NSO'nun gerçekten toplamda 50 bin kişiyi hedef alıp almadığı konusu tartışmalı bir mesele olarak kaldı.
TÜRKİYE'DEN KİMLER VAR?
Pegasus'un dünya çapında hedef aldığı isimlere dair haberler 2016 yılından beri teknik raporlarda açıklanıyor. Bugüne kadar onlarca gazeteci, aktivist, avukat, siyasetçi, suç örgütü lideri ve teröristin hedef alındığı biliniyor. Pegasus'un sadece terörle ve uluslararası suçlarla mücadele amacıyla geliştirildiğini söyleyen NSO yöneticileri, muhalif gazeteci, siyasetçi ya da diğer meslek gruplarının neden hedef olduklarına dair ikna edici açıklamalar yapamıyorlar.
Elli bin kişilik listeye gelince yine aynı durumla karşı karşıyayız. Listede yer alan isimlerin hiçbirinin terör örgütü/suç örgütü üyesi olmadığı söyleniyor. Devlet başkanları, siyasetçiler ve üst düzey bürokratların yer aldığı listede Türkiye'den de bazı isimlerin olduğu dile getiriliyor.
2018 yılında Cemal Kaşıkçı vahşice öldürüldükten sonra, Kaşıkçı'yla birlikte yakın arkadaşı gazeteci Ömer Abdülaziz, eski eşi El Atr ve nişanlısı Hatice Cengiz'in telefonlarının Pegasus'la hedef alındığı açıklanmıştı. Kanada'da yaşayan Abdülaziz, bu iddiaları çok defa doğrulamıştı. Hulio, diğer iddialar gibi bunların da tamamını reddediyor.
Dünyanın konuştuğu iddialar, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan listedeki bazı isimlerin açıklanmasını takiben Türk kamuoyunun da dikkatini çekti. Kaşıkçı cinayetini soruşturan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve gazeteci Turan Kışlakçı listede bilinen isimler olarak öne çıktılar.
İddiaların doğru olup olmadığını net olarak bilen tek merci NSO'nun kendisi. Ancak adı geçen isimlerin de konu hakkında bilgisi olması muhtemel. Diğer yandan istihbarat kurumlarının da Pegasus'un ülkemizdeki aktivitelerine dair bilgiye sahip olduğu düşünülüyor.
PEGASUS VE BENZERLERİNİN GİDİŞİ NEREYE?
Dünya siber silah pazarının geldiği nokta oldukça endişe verici. Hem bireyler ve devletler hem e şirketler ve uluslararası örgütler bazında büyük tehlikeler söz konusu. Pegasus gibi siber casusluk araçlarının kimler tarafından ne amaçla kullanıldığı net olarak bilinmediği için özellikle devletler büyük tehdit altındalar.
Ulusal güvenlik meselesi olarak görülebilecek bu tür siber silahlar, iki düşman devletin birbirine karşı kullanabileceği bir silah haline gelebilir. Hatta barış dönemlerinde bile devletler, pratik ve hızlı olmaları nedeniyle bu tür "dijital casuslara" istihbarat toplama amacıyla başvurabilir.
Buraya kadar anlattıklarımız sadece Pegasus değil, diğer casus yazılımlar için de geçerli olabilir. Bu durum, siber silah endüstrisinin gidişatının korkutucu boyutuna işaret ediyor. Bu korkutucu gidişata "dur" diyecek olanlar ise sadece devletler.