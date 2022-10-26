İsrail'in dünyayı dinlediği casus yazılım hala aktif! 'Aslanların İni'ni 'Pegasus'la buldular

PEGASUS'U DİĞERLERİNDEN AYIRAN NEDİR?

Stratejik siber silah olarak tanımlayabileceğimiz Pegasus casus yazılımı şahıs ya da şirketlere değil, sadece devletlerin istihbarat servislerine ve kolluk kuvvetlerine satılıyor. Satışlar ve diğer bütün görüşmeler doğrudan NSO uzmanları ile yapılıyor. Bu satışlar da İsrail Savunma Bakanlığı'nın onayından geçmek zorunda. Yani Pegasus, yalnızca Tel Aviv yönetiminin izin verdiği devletlere satılabiliyor.

Günümüzde 45 ülkede kullanımda olduğu söylenen Pegasus'un, yine Tel Aviv yönetiminin talebiyle sadece beş ülkeye satışı yapılmıyor; ABD, Rusya, Çin, İsrail ve İran. Hatta bir başka bilgiye göre Pegasus, söz konusu beş ülkenin sınırlarına girdiği anda kendini imha ediyor. Bu özellik, istihbarat fonksiyonu olan bir teknoloji ürünü için stratejik bir konu. Pegasus'un en büyük özelliklerinden biri de bu tip bir "self-destruction" (kendini imha etme) niteliğine sahip olması. Diğer yandan NSO şimdiye kadar 90 ülkenin Pegasus'u satın alma talebini reddetmiş. Burada da Tel Aviv'in çıkarlarının göz önünde tutulduğu görülüyor.

Pegasus, esas olarak iki farklı metotla hedefe bulaşıyor. İlki, kullanıcı etkileşimi (tıklama vb.) gerektirirken, diğeri ise "zero click" olarak bilinen, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden enfekte olma yöntemi. Pegasus casus yazılımı, (en güvenli olarak bilinenler dahil) dünyada bilinen bütün mobil cihazlara bu iki yoldan sızıp onları tamamen kontrol edebiliyor. Sadece kamera, mikrofon ve uygulamalara erişmekle, mesajları okumakla kalmıyor, hedef olan cihaza tamamen hükmedebiliyor.

Yıllar önce ifşa olan NSO dokümanından gördüğümüz bilgilere göre Pegasus'un sızdığı bir cihazdan elde ettiği veriler şu şekilde listelenebilir:

Telefon çağrıları (görüşmeleri anlık olarak dinler ve kayıt alır)

Kamera ve mikrofon (Anlık olarak çevreden ses ve görüntü alır)

Metin mesajları (SMS'lerin tamamına erişir, okur)

Chat uygulamaları (WhatsApp gibi programlardaki yazışmaları okur)

E-postalar (Gelen ve giden e-posta ve eklerini okur)

Konum bilgileri (Anlık olarak konum takibi yapar, gidilen yerleri kaydeder)

Cihaz özellikleri, ayarlar ve şebeke bilgileri

Rehberde kayıtlı kişiler

Web tarayıcı kayıtları (her türlü internet tarayıcısını anlık olarak izler)

Takvim etkinlikleri

Dosya transferleri (alınan ve gönderilen dosyaları okur)

Bütün bunlar Pegasus'un basit bir casus yazılım değil, stratejik bir akılla üretilen bir siber silah olduğunun göstergesi. Pegasus'un İsrailli uzmanlarca "askeri düzeyde casus yazılım" olarak tanımlandığını da vurgulamak gerekir. Son olarak, Pegasus için söylenen şu söz, onun niteliğini özetliyor: "Pegasus cihazınıza bulaşırsa, o cihaz artık sizin değildir."

Dünya genelinde Pegasus yazılımı tarafından hedef alındığı söylenen 50 bin telefona ilişkin listenin nasıl ve nereden elde edildiğinin açıklanmaması ve bir kanıt olduğuna dair açık bilgi/veri sunulmaması, meselenin bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını zorlaştırıyor.

PEGASUS, 50 BİN KİŞİYİ İZLEDİ Mİ?

NSO ve Pegasus'tan bahsettikten sonra, analize konu olan esas meseleye geliyoruz. Geçtiğimiz günlerde "Pegasus Project" başlığıyla birçok yayın kuruluşu tarafından eş zamanlı olarak gündeme taşınan haberlerdeki en sarsıcı husus, Pegasus'un dünya çapında 50 bin telefona bulaştığı ve muhtemelen tamamını anlık olarak izlediği iddiasıydı. Forbidden Stories ve UAÖ, söz konusu iddiaların kaynağı olarak biliniyor. Forbidden Stories ve UAÖ'nün teknik analizlerine dayandırdığı iddiaları daha sonra diğer uluslararası medya kuruluşları da haberleştirince uluslararası kamuoyunun dikkati bir anda bu konu üzerine odaklandı.