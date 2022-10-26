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    • Dünya
    • 26.10.2022 20:19
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    • 26.10.2022 20:20
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    İran'da türbeye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

    İran'ın Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığını kaydedildi.

    İran’da türbeye silahlı saldırı!

    İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    15 KİŞİ ÖLDÜ
    Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Muhibipur, yerel saatle 17.45'te silahlı kişi ya da kişilerin Şah Çerağ Türbesi'nin dışından ateş etmesi sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını kaydetti.

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar araç ile geldikleri Şah Çerağ Türbesi'ne girerek, içeride bulunanlara ateş etti.

    Saldırının Türbe'nin kalabalık olduğu bir saatte yapıldığı belirtildi.

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    Haberler Dünya İran'da türbeye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
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