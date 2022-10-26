dvprogram.state.gov | 2024 DV-Lottery Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card pasaport şartı kalktı mı?

GREEN CARD ÇEKİLİŞİNE KİMLER KATILABİLİR?

Green Card çekilişi ise; ABD, son beş yıl içerisinde kendisine 50 binden az göç veren ülkelerden gelen insanların sayısını artırmak ve Amerikan nüfüs ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile Green Card çekilişi düzenlemektedir.

Bu çekilişe ABD'ye hiç göç vermeyen ya da az göç veren ülke vatandaşları katılabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu çekilişe katılabilirler. Çekilişle her yıl 50.000(50 bin) kişiye Green Card verilmektedir.