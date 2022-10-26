Beyaz Saray'da 'üst düzey' görüşme! ABD Başkanı Biden Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley dahil üst düzey birçok Savunma Bakanlığı yetkilisiyle bir araya geldi.

Şu anda tüm dünyanın bir değişim sürecinde olduğunu belirten Biden, "ABD, dünya sahnesinde, dünya tarihindeki en iyi savaş gücünü arkasına alarak, diplomasi liderliği yapmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.