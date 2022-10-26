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    • Dünya
    • 27.10.2022 01:49
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    • 27.10.2022 01:49
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    Beyaz Saray'da 'üst düzey' görüşme! ABD Başkanı Biden Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna, Rusya, Çin gibi başlıkları ele aldı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

    Beyaz Saray’da ’üst düzey’ toplantı! Biden...

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley dahil üst düzey birçok Savunma Bakanlığı yetkilisiyle bir araya geldi.

    Şu anda tüm dünyanın bir değişim sürecinde olduğunu belirten Biden, "ABD, dünya sahnesinde, dünya tarihindeki en iyi savaş gücünü arkasına alarak, diplomasi liderliği yapmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

    Biden, yetkililerle Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliği gibi birçok konuyu ele alacağını belirterek, "Çin konusuna gelince... Biz çatışma peşinde değiliz. Çin ile rekabetimizi sorumluluk sahibi şekilde yönetmek gibi bir sorumluluğumuz var" yorumunda bulundu.



    ABD Başkanı Biden, vefat eden eski Savunma Bakanı Ash Carter'ın ailesine de başsağlığı diledi.

    Toplantı basına kapalı devam etti.

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    Haberler Dünya Beyaz Saray'da 'üst düzey' görüşme! ABD Başkanı Biden Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü
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